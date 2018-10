Poskytovatelia sociálnych služieb chcú viac spolupracovať

Spolu 215 účastníkov konferencie, zväčša verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, prijalo spoločné závery k trom problémom, ktoré trápia oblasť sociálnych služieb.

Bratislava 1. októbra (TASR)- Štát by mal pokračovať v príprave zákona o dlhodobej starostlivosti, zvážiť mimoriadnu dotáciu pre poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj upraviť financovanie ošetrovateľských výkonov v sociálnych zariadeniach. Toto sú požiadavky, na ktorých sa zhodli odborní pracovníci v oblasti sociálnych služieb na minulotýždňovej odbornej konferencii v Bojniciach, ktorú spoluorganizovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS).



Spolu 215 účastníkov konferencie, zväčša verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, prijalo spoločné závery k trom problémom, ktoré trápia v súčasnosti oblasť sociálnych služieb bez ohľadu na zriaďovateľa. Podľa nich je potrebné, aby štát pokračoval v príprave návrhu zákona o dlhodobej starostlivosti, ktorý by mohol komplexne a systémovo riešiť prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnych služieb vrátane financovania ošetrovateľskej starostlivosti. Odborníci tiež žiadajú zverejnenie téz tohto návrhu ešte pred spustením pripomienkového konania.



Zástupcovia zdravotných poisťovní na konferencii informovali aj o počte už uzavretých zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) deklarovala 38 zazmluvnených poskytovateľov sociálnych služieb s počtom lôžok 3000, poisťovňa Dôvera uviedla 22 zazmluvnených poskytovateľov s počtom lôžok 500, Union informovala o 12 uzavretých zmluvách s počtom lôžok 200. Spolu to podľa APSS predstavuje 3700 lôžok, čo je mierne viac ako jedna tretina minimálnej siete (10.000 lôžok).



Odborníci sa zhodli, že poskytovatelia nemajú motiváciu sa do tohto procesu zapojiť. Tieto financie sa totiž rátajú do tzv. "regulovej" úhrady čo znamená, že zdroje získané zo zdravotných poisťovní nie sú pre poskytovateľov peniazmi navyše. "Účastníci konferencie dúfajú, že rokovania po dohode s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) odstránia túto prekážku tak, aby peniaze zo zdravotných poisťovní mali poskytovatelia navyše a aby z nich hradili zabezpečenie ošetrovateľských výkonov v sociálnych zariadeniach," informovala asociácia.



V rámci tretej požiadavky opätovne zástupcovia verejných a neverejných sociálnych zariadení žiadajú kompetentných vrátane premiéra, aby aj na základe príkladu z Českej republiky prehodnotil štát mimoriadnu dotáciu na zamestnancov pre všetkých poskytovateľov, a to ešte na tento rok.



Poskytovatelia diskutovali aj o blížiacom sa hodnotení Štandardov kvality v sociálnych službách, ktoré na Slovensku začnú vykonávať hodnotitelia rezortu práce od 1. septembra 2019. Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš podľa vyjadrení asociácie garantoval poskytovateľom sociálnych služieb, že hodnotiaci proces zo strany rezortu "nebude bičom na poskytovateľov", ale snahou zabezpečiť skvalitňovanie úrovne sociálnych služieb pre občanov. „Snaha o kvalitu, je to, čo majú verejní a neverejní poskytovatelia spoločné. Ale je dôležité spojiť úsilie aj v ďalších témach. Či už ide o hľadanie riešení nedostatku opatrovateliek a sestier, alebo financovania zo strany zdravotných poisťovní. Som veľmi rada, že zástupcovia verejných a neverejných zariadení začali zmysluplný dialóg a APSS urobí všetko preto, aby sa spolupráca prehlbovala," dodala predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.