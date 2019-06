Poslanci posunuli zmeny v zákone o obchodnom registri do 2. čítania

V prípade schválenia by novela zákona mohla byť platná od 1. novembra 2019.

Bratislava 26. júna (TASR) - Lehoty na vybavenie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa majú upraviť. Ráta s tým novela zákona o obchodnom registri, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Registrovým súdom sa tiež má poskytnúť primeraná lehota na vybavenie tohto návrhu.



"Cieľom novely je zmeniť existujúcu právnu úpravu zákona ohľadne lehôt na vybavenie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra a zároveň poskytnúť registrovým súdom primeranú lehotu pre vybavenie tohto návrhu tak, aby to neovplyvňovalo vybavovanie bežnej agendy obchodného registra," vysvetlila predkladateľka návrhu Irén Sárközy (Most-Híd).



