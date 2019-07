Poslanci Smeru-SD chcú odstrániť anomálie pri dôchodkovom strope žien

Tento návrh je plne v súlade s doteraz platnou legislatívou a poslanci ho už posunuli do druhého čítania.

Bratislava 26. júla (TASR) - Poslanci koaličného Smeru-SD spolu s ministerstvom práce chcú v druhom čítaní v parlamente upraviť novelu, ktorou sa zadefinujú podmienky výchovy dieťaťa pre dôchodkový strop. Niektorým ročníkom žien by sa totiž výchova nemusela zohľadniť, poslanci to chcú vyriešiť pozmeňujúcim návrhom.



Poslanci koaličného Smeru-SD predložili na rokovanie parlamentu v júni novelu zákona, ktorou sa vykonáva ústavné právo na maximálny vek odchodu do dôchodku a právo ženy na jeho zníženie z dôvodu výchovy dieťaťa. Tento návrh je plne v súlade s doteraz platnou legislatívou a poslanci ho už posunuli do druhého čítania. Rezort práce avizoval, že v druhom čítaní majú ambíciu vyriešiť aj veľké skoky pri dôchodkovom veku matiek s dvomi deťmi, ktoré sa narodili v rokoch 1958, 1959 a 1960, a zohľadňovanie výchovy detí pri dotknutých ročníkoch. "Tieto vzniknuté anomálie sú v súlade s platnou legislatívou, avšak dotknuté poistenky ich vnímajú ako nespravodlivosť," upozornil rezort práce. Preto po dôkladnej analýze dôchodkovej sekcie na ministerstve práce pripravia poslanci v úzkej spolupráci s rezortom pozmeňujúci návrh zákona, ktorý má ambíciu tieto anomálie odstrániť.



"Poslanecký návrh bude riešiť dva problémy spojené s dôchodkovým vekom. Prvým sú veľké skoky pri odchode do dôchodku medzi jednotlivými ročníkmi žien, na ktoré sa od roku 2004 vzťahovalo postupné vyrovnávanie dôchodkového veku. Tým druhým je, že u niektorých ročníkov sa plne nezohľadňuje výchova detí," priblížilo ministerstvo.



Návrhom sa dané anomálie u dotknutých ročníkov žien 1958, 1959 a 1960, ktoré vychovali dve deti, odstránia. "Vyrieši sa tak nerovnosť, ktorá vyplýva z doteraz platných právnych predpisov," tvrdí ministerstvo. Pozmeňujúci návrh predložia poslanci na Výbor NR SR pre sociálne veci a parlament bude o ňom rokovať na septembrovej schôdzi.