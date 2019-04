Posledný úsek obchvatu Dražoviec bol uvedený do predčasného užívania

Prímestské linky majú novú zastávku zapracovanú už v cestovných poriadkoch platných od 9. decembra 2018, teraz došlo aj k ich faktickému presmerovaniu na novú trasu.

Nitra 22. apríla (TASR) – Od polovice apríla je doprava na ceste I/64 medzi Nitrou a Topoľčanmi presmerovaná v Nitre po novej komunikácii, ktorá vedie nadjazdom ponad Priemyselný park Sever. Posledný úsek preložky I/64 (obchvat Dražoviec) bol uvedený do predčasného užívania 16. apríla.



„V novom úseku je zriadená nová obojsmerná zastávka Nitra, Priemyselný park, nadjazd. Zo zastávky vedú rampy pre chodcov dolu na ulicu Dolné hony,“ informovalo vedenie spoločnosti Arriva Nitra.



Prímestské linky majú novú zastávku zapracovanú už v cestovných poriadkoch platných od 9. decembra 2018, teraz došlo aj k ich faktickému presmerovaniu na novú trasu. Pre prímestské linky sa ruší zastávka Nitra, Priemyselný park, rázcestie, v plnom rozsahu ju nahrádza nová zastávka. Oproti pôvodnej zastávke je na ňu lepší prístup aj zo vzdialenejších firiem a zároveň je obojsmerná.



Linka mestskej hromadnej dopravy č. 4 bude mať nový cestovný poriadok so zastávkou na nadjazde spracovaný až od 1. mája tohto roka. Dovtedy spoje, ktoré premávajú bez zachádzky cez Priemyselný park, budú v smere do Dražoviec premávať bez zmeny trasy, to znamená cez zastávku Rázcestie, Priemyselný park. V smere do mesta bude zastávka Priemyselný park, nadjazd do trasy linky doplnená až od mája.