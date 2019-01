Pošta stavia pri Zvolene logistické centrum, chce odľahčiť Bratislavu

Stavba logistického centra s novými technológiami na triedenie zásielok v existujúcom logistickom areáli by mala byť ukončená v závere tohto roku.

Zvolen 24. januára (TASR) - Slovenská pošta (SP) začala stavať v Lieskovci pri Zvolene nové logistické centrum. Investícia za niekoľko miliónov eur je reakciou na dlhodobý nárast balíkových zásielok.



"Slovenská pošta ako líder v oblasti doručovania balíkov na slovenskom trhu zaznamenáva dlhodobý nárast balíkových zásielok, ktorý si vyžaduje investície do navýšenia kapacity logistických centier," uviedla hovorkyňa SP Eva Rovenská pre TASR. Napríklad počas vianočnej prevádzky v roku 2018 pošta dosiahla rekordný, až 30-percentný nárast objemu spracovaných balíkov.



Stavba logistického centra s novými technológiami na triedenie zásielok v existujúcom logistickom areáli by mala byť ukončená v závere tohto roku. "Následne plánujeme presmerovať do Zvolena časť zásielok, aby sme odľahčili bratislavské logistické centrum, ktoré v súčasnosti už napĺňa svoju kapacitu a spracovávame v ňom viac ako 60 percent zásielok," uvádza SP.



Prevádzku logistického centra pri Zvolene zabezpečí vyše 160 zamestnancov SP.