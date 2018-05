K zmenám sa vláda zaviazala aj v programovom vyhlásení vlády.

Bratislava 10. mája (TASR) - Postavenie štátnych zamestnancov finančnej správy sa má upraviť. Vyplýva to z návrhu zákona o finančnej správe, o ktorého príprave informuje Ministerstvo financií (MF) SR na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



K zmenám sa vláda zaviazala aj v programovom vyhlásení vlády. "Cieľom návrhu zákona je prispôsobiť právne postavenie štátnych zamestnancov finančnej správy právnemu postaveniu colníkov, a to vždy, keď to je účelné a možné," priblížilo MF SR v predbežnej informácii.



V súčasnosti sú totiž služobné vzťahy odborných pracovníkov finančnej správy upravené dvojkoľajne. "Na jednej strane zákonom o štátnej službe colníkov, na strane druhej zákonom o štátnej službe. Vzťahujú sa tak na nich rozdielne podmienky výkonu štátnej služby vrátane rozdielnych pravidiel odmeňovania a kariérneho rastu," vysvetlilo MF SR. Obe skupiny odborných zamestnancov finančnej správy sa pritom podľa ministerstva podieľajú na plnení ťažiskových úloh finančnej správy pri ochrane fiškálnych a obchodno-politických záujmov Slovenskej republiky a Európskej únie.



Zjednotením právnej úpravy ich štátnej služby sa podľa MF SR dosiahne väčšia vnútorná integrita finančnej správy, vyššia pružnosť riadenia jej personálnych kapacít a efektívnejšie využívanie jej ozbrojenej zložky. V súčasnosti realizujú úlohy v daňovej oblasti štátni zamestnanci, ktorí pri výkone svojej činnosti nemajú oprávnenie na použitie služobnej zbrane. "Zároveň sú však identifikované oblasti, kde je aj v daňovej oblasti z objektívnych dôvodov žiaduce realizovať úlohy finančnej správy prostredníctvom pracovníkov s pridelenou služobnou zbraňou," priblížil rezort financií.



Po novom tak úlohy vykonávané v súčasnosti štátnymi zamestnancami a colníkmi budú vykonávať príslušníci finančnej správy v služobnom pomere, a to buď ako ozbrojení alebo ako neozbrojení príslušníci finančnej správy. "Je pritom potrebné identifikovať a zdôrazniť osobitné požiadavky na výkon štátnej služby so zbraňou a ustanoviť osobitné podmienky takéhoto výkonu," uviedlo MF SR. Štátna služba príslušníkov finančnej správy bude vybudovaná na princípe politickej neutrality, zákonnosti, efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality a stability.



Návrhom zákona sa má tiež komplexne upraviť sústava orgánov finančnej správy, kompetencie orgánov finančnej správy a oprávnenia ozbrojených príslušníkov finančnej správy. Nahradia sa tak celkovo tri doterajšie kompetenčné zákony. K zvýšeniu efektívnosti komunikácie hospodárskych subjektov s finančnou správou v daňovej a colnej oblasti sa má prispieť transformácia Úradu pre vybrané daňové subjekty na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty.