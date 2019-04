Potravinári: Deficit vlahy pociťujú pestovatelia v takmer celej SR

Dlhotrvajúce sucho v okolí Galanty má za následok slabé vzchádzanie cukrovej repy či kukurice, hovorí Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Deficit vlahy pociťujú pestovatelia na takmer celom území našej krajiny. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Informoval, že poľnohospodári z mnohých regiónov Slovenska hlásia v rámci monitoringu jarných prác nedostatok zrážok a zhoršujúce sa sucho.



Atmosférické zrážky sa vyskytujú podľa Korpáša len sporadicky a lokálne. "Suché počasie zvýšilo aj intenzitu prízemných mrazov, ktoré sme v minulom týždni zaznamenali takmer na celom území našej krajiny," priblížil.



Z najaktuálnejších údajov monitoringu sucha (z 21. apríla 2019) z webu Intersucho.sk, kde aktuálny stav nahlasujú priamo poľnohospodárske i lesné podniky, ako aj široká verejnosť, podľa Korpáša vyplýva, že deficit pôdnej vlahy je lokálne najvyšší do mínus 100 milimetrov (mm) v okolí Prešova, Košíc a Moldavy nad Bodvou. "Ide o extrémne sucho, ktoré sa rozprestiera na území takmer 10 % našej krajiny. Deficit vlahy však pozorujeme takmer na celom území Slovenska, pričom hodnoty deficitu v intervale mínus 5 až mínus 40 mm sú na 98 % celkovej plochy," spresnil.



Pretrvávajúce sucho sa podľa Korpášových slov prejavuje už aj na poľnohospodárskych plodinách. Oziminy rastú pomalšie, deficit vlahy skracuje predlžovanie internódií na steblách ozimín a repka nevytvára požadovaný habitus. Podniky v dôsledku nedostatku krmív a slamy začali s pastvou zvierat. Aktuálny vývoj nevedie podľa Korpáša k žiadnemu optimizmu.



Dlhotrvajúce sucho v okolí Galanty má podľa neho za následok slabé vzchádzanie cukrovej repy či kukurice. Mimoriadne teplé, veterné počasie a nedostatočné zrážky sú znateľné na kondícii pšeníc ako aj repky, čo už predznačuje určitý výpadok produkcie.



"V okrese Trebišov, kde je situácia vyslovene zlá, hlásia poľnohospodári za prvé tri mesiace tohto roka deficit zrážok v pôde 80 až 100 mm. Je to obzvlášť nepríjemný stav, pretože Dolný Zemplín je bez možnosti zavlažovania. Naši pestovatelia prízvukujú, že ak v najbližších dňoch nenaprší aspoň 40 až 50 mm, tak budú vzchádzajúce plodiny poškodené," dodal Korpáš.