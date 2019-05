Potravinári: Dvojakú kvalitu porazíme podporou domácej produkcie

Podľa RPPS je potrebné zastaviť narastajúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ktoré za rok 2018 dosiahlo historické maximum, najmä pre zvyšujúci sa dovoz zahraničných potravín.

Bratislava 22. mája (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) - združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov -diskutovala o súčasnej situácii v agropotravinárskom odvetví. Skonštatovala, že najlepším bojom proti dvojakej kvalite potravín je maximálna podpora domácej produkcie. Informovala o tom Monika Mičúchová z Potravinárskej komory Slovenska (PKS).



Podľa RPPS je potrebné zastaviť narastajúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ktoré za rok 2018 dosiahlo historické maximum, najmä pre zvyšujúci sa dovoz zahraničných potravín. "Preto očakávame, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v najbližšej dobe predstaví konkrétne opatrenia na transparentné rozdelenie 80 miliónov eur, ktoré agrorezort získal na podporu poľnohospodárov a potravinárov," uviedla rada.



Na svojom rokovaní RPPS zhodnotila aj súčasnú situáciu v agropotravinárskom odvetví. V rámci diskutovaných tém skonštatovala, že je potrebná transparentná komunikácia s MPRV SR. Samosprávy by mali byť prizývané na konzultácie k dôležitým predpisom a dokumentom pred ich schválením a nemali by byť len v pozícii ich prijímateľov.



Rada oceňuje, že vzájomná diskusia vyústila do navýšenia pomoci pre poľnohospodárov a potravinárov vo forme dodatočných 80 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Očakáva však, že v najbližšom čase budú ministerstvom predstavené konkrétne opatrenia na ich transparentné rozdelenie na podporu poľnohospodárov a potravinárov. Zároveň je potrebné začať rokovania ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstva financií a agropotravinárskej samosprávy o finančnej podpore odvetvia na ďalšie roky, aby 80-miliónová podpora nebola aktuálna len pre rok 2018, ale aby tvorila minimálnu úroveň podpory aj na nasledujúce obdobie.



RPPS sa zároveň stretla so zástupcami Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Po vzájomnom rokovaní skonštatovala, že pre všetkých poľnohospodárov je absolútne dôležitá životaschopná a funkčná PPA, pričom rezortné ministerstvo by malo na jej riadne fungovanie vytvoriť všetky podmienky. Kľúčom k vyriešeniu mnohých problémov by zároveň bolo vytvorenie úplne nového informačného systému identifikácie parciel katastra nehnuteľností na diely pôdnych blokov (súčasný LPIS).



Ďalšími bodmi rokovania bola aktuálna situácia pokiaľ ide o odškodnenie farmárov za sucho z roku 2017, ktoré napriek odsúhlaseniu vládou Slovenskej republiky nebolo stále vyplatené, problematika stredného odborného školstva, budúca spoločná poľnohospodárska politika EÚ a príprava strategického plánu Slovenskej republiky, či podpora mladých farmárov.



Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, PKS, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.