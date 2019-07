Potravinári: Po rokoch dostávajú poľnohospodári koncepčné opatrenie

Predseda komory Emil Macho vyzval poľnohospodárov, aby sa zaregistrovali a na portáli štátneho DataCentra si vytvorili konto.

Bratislava 10. júla (TASR) - Po dlhých rokoch čakania poľnohospodári dostávajú koncepčné opatrenie, ktoré bežne funguje v krajinách Európskej únie (EÚ). Pre poľnohospodárov je dobrou správou aj to, že nepôjde o administratívne náročnú podporu, pretože bude 100% realizovaná elektronicky. Pre médiá to uviedla Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v reakcii na to, že Pôdohospodárska platobná agentúra začala v stredu s registráciou oprávnených žiadateľov na tzv. Zelenú naftu 2019+. Komora tento krok víta.



Predseda komory Emil Macho vyzval poľnohospodárov, aby sa zaregistrovali a na portáli štátneho DataCentra si vytvorili konto. "Urobia tak prvý krok k tomu, aby mohli v auguste, po vyhlásení výzvy, požiadať o peniaze z projektu Zelená nafta," uviedol. SPPK dlhodobo tvrdí, že Zelená nafta je jedným z opatrení, ktoré naštartuje stabilizáciu sektora. Dôležité podľa nej je, že podpory nebudú vyplatené plošne, ale finančná pomoc pôjde len do citlivých oblastí, do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. Sú to odvetvia náročné na ľudskú prácu a tak prinášajú zamestnanosť na vidiek, konštatuje SPPK.



"Zelená nafta 2019+ je prvá štátna podpora v agrosektore, ktorá bude na 100 % realizovaná elektronicky," povedal generálny riaditeľ agentúry Juraj Kožuch s tým, že to uľahčí prácu žiadateľom aj spracovanie pracovníkom PPA. Podpora bude v živočíšnej výrobe zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe pôjde o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, zemiaky, cukrovú repu, olejniny ako mak a ľan, chmeľ, vinič a liečivé rastliny. Podľa Kožucha nejde o podporu pestovania kukurice, jačmeňa, repky či pšenice.