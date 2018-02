Potravinári vítajú zámer vlády ďalej znižovať DPH

Vládna koalícia plánuje predstaviť druhý spoločný sociálny balík, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od budúceho roka.

Bratislava 19. februára (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta zámer vlády SR znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na sunar, detské plienky či detskú výživu v rámci tzv. druhého sociálneho balíka. Podľa názoru PKS si však obyvatelia Slovenska zaslúžia, aby sa konečne znížila DPH na všetky potraviny. Uviedla to pre TASR v súvislosti s avizovaným druhým sociálnym balíčkom riaditeľka PKS Jana Venhartová.



Prudké zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe v rokoch 2019 a 2020, pomoc dôchodcom a zníženie DPH na plienky, sunar či detskú výživu. Tieto návrhy by chcel do druhého vládneho sociálneho balíčka presadiť premiér Robert Fico (Smer-SD). Oznámil to v nedeľnej (18.2.) diskusnej relácii TA3 V politike.



PKS podľa Venhartovej už dlhodobo upozorňuje, že v rámci krajín V4 má Slovensko najvyššiu sadzbu DPH na potraviny a jednu z najvyšších v rámci krajín Európskej únie. Zníženie DPH na vybraný okruh výrobkov v roku 2016 nepriniesol sľúbený efekt aj vzhľadom na nevhodný výber potravín so zníženou sadzbou.



"Pokiaľ sa ekonomike darí, mal by tento efekt pocítiť každý jeden občan Slovenskej republiky. Celoplošné zníženie DPH na potraviny by zároveň zvýšilo spotrebu a výrazne pomohlo nielen potravinárom aj sektoru obchodu, služieb a cestovného ruchu," dodala riaditeľka PKS.



Vládna koalícia plánuje predstaviť druhý spoločný sociálny balík, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od budúceho roka. Avizoval to 14. februára premiér Robert Fico po hlasovaní v parlamente o novele Zákonníka práce, ktorou sa od mája tohto roka zvýšia viaceré príplatky za prácu. V priebehu mesiaca by mohli byť zverejnené prvé opatrenia. Niekoľko návrhov majú už koaličné strany na stole. Opatrenia sa majú týkať aj podnikateľského prostredia.