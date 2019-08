Potravinová inšpekcia uložila miliónové pokuty piatim reťazcom

Od roku 2014, keď tzv. miliónové pokuty sú súčasťou našej legislatívy, naši veterinári udelili 28 miliónových pokút, spresnil na generálny riaditeľ sekcie MPRV SR Milan Lapšanský.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Pokuty vo výške jedného milióna eur boli v posledných piatich rokoch za nedostatky pri predaji potravín uložené piatim subjektom, a to obchodným reťazcom Billa, Tesco, Kaufland, COOP Jednota a Carrefour. Uviedla to pre TASR Lenka Sameková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Zdôrazňujeme, že miliónová pokuta sa udeľuje v tej istej prevádzke konkrétneho reťazca za opakované porušenia, ktoré napriek upozorneniam potravinových inšpektorov neboli odstránené. Ide najmä o nedodržiavanie hygieny skladovania/prevádzky, nesprávne označenie produktov, predaj po dátume spotreby alebo napríklad aj falšovanie krajiny pôvodu," spresnila.



"Od roku 2014, keď tzv. miliónové pokuty sú súčasťou našej legislatívy, naši veterinári udelili 28 miliónových pokút. Jedna jediná bola vymožená, ostatné sú obštrukčným spôsobom neuhradené, cez právne služby a podobne. Treba povedať, že Billa je tým subjektom, ktorá má z tých 28 pokút najvyšší počet miliónových pokút, a to 11," spresnil na tlačovej konferencii 8. augusta generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský.



Obchodný reťazec Billa dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých predpisov a nariadení súvisiacich s predajom potravín, uviedla 2. augusta hovorkyňa spoločnosti Kvetoslava Kirchnerová v reakcii na oznámenie MPRV SR, že bude obchodné reťazce pre neplatenie pokút exekvovať. "Zároveň však využívame všetky dostupné zákonné možnosti plynúce aj z Ústavy SR, ako sa voči nespravodlivým rozhodnutiam a zákonom brániť," podčiarkla Kirchnerová.



Hovorca MPRV SR Vladimír Machalík informoval, že reťazce, ktoré odmietajú zaplatiť pokutu za opakované ohrozovanie zdravia spotrebiteľa v tej istej prevádzke, porušujú zákon a budú čeliť exekúcii. Agrorezort upozorňuje, že pravidlá, ktoré im vyplývajú zo schváleného a platného zákona o potravinách, nie je možné ignorovať. Nepravdivé a nepodložené argumenty, že ide o protiústavný zákon, neobstoja.



"Je neakceptovateľné, aby rakúska firma nemeckého koncernu podnikajúca na Slovensku nerešpektovala platné zákony Slovenska. V Rakúsku či v Nemecku by si také niečo nikdy nedovolili. Slovensko je zvrchovaný samostatný štát, na území ktorého platia zákony. Proti reťazcu, ktorý protiprávne odmieta zaplatiť pokutu za opakované porušovanie zákona na ochranu zdravia slovenských spotrebiteľov, bude tvrdo zakročené a v prípade neplnenia si zákonných povinností bude jeho majetok exekvovaný," povedala vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS).