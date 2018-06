Poturnay: Zamestnanosť v potravinárstve na Slovensku priebežne klesá

V súčasnosti pracuje v potravinárstve 50.000 zamestnancov.

Bratislava 23. júna (TASR) - Zamestnanosť v potravinárstve na Slovensku priebežne klesá, nemôžeme sa porovnávať s číslami, ktoré sme mali v 90. rokoch minulého storočia, keď v tomto odvetví pracovalo približne 80.000 ľudí. Pre TASR to uviedol prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Daniel Poturnay.



V súčasnosti pracuje v potravinárstve 50.000 zamestnancov. Úbytok pracovníkov vysvetlil tým, že množstvo závodov ukončilo činnosť a ľudia si našli iné zamestnanie.



Podľa jeho slov je veľmi ťažké nájsť zamestnancov, ktorí by chceli pracovať v tomto odvetví a sú ochotní dlhé roky nadobúdať zručnosti. "Nie je to pásová výroba, kde môže nastúpiť človek po krátkom zaškolení. Mzdy v potravinárskom priemysle sú nižšie, ako je priemer v národnom hospodárstve, čo tiež spôsobuje, že sa ťažko hľadajú pracovné sily," priblížil situáciu.



Ak potravinársky priemysel získa väčší podiel na trhu, bude viac využívať výrobné kapacity, bude môcť lepšie platiť aj svojim zamestnancom, mieni Poturnay. Dodal, že rast minimálnej mzdy, príplatky za prácu sa významne dotkli tých potravinárskych podnikov, ktoré pracujú najmä v noci.



Na otázku o zamestnávaní cudzincov v potravinárstve uviedol, že sa viac uplatňujú v poľnohospodárstve. Vzhľadom na potrebné zručnosti ich v potravinárstve nie je veľký počet.



Potravinárska komora Slovenska združuje 52 členov, sedem z nich sú kolektívni členovia. Podiel potravinárskych spoločností združených v PKS na celkovom obrate potravinárskeho priemyslu v SR je vyšší ako 60 %.