Csicsai: Farmy rodinného typu by mal štát pri nájme pôdy uprednostniť

Bratislava 14. augusta (TASR) - Farmy rodinného typu (malých a mladých farmárov) by štát pri nájme pôdy, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF), mal uprednostniť, ale s podmienkou vykonávania špeciálnej, respektíve živočíšnej výroby. Uviedol to v stredu na stretnutí s médiami štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriel Csicsai (Most-Híd). Poslanecký návrh, ktorý by mal upraviť príslušnú legislatívu, bude podľa neho predložený pravdepodobne už na septembrovú schôdzu parlamentu.



"Táto vláda od začiatku deklarovala, že bude podporovať malé, stredné a rodinné farmy. Máme taký pocit, za posledné štyri roky sa toho v tejto veci veľa neudialo, viac sa len hovorilo. Princípom farmárčenia je orná pôda ako základný pracovný prostriedok. Pokiaľ sa k nej malé farmy nemôžu ľahko dostať, dovtedy nemôžeme očakávať rozvoj tejto časti poľnohospodárstva. Rozhodli sme sa preto jasne zadefinovať, ako uľahčiť prístup k pôde," zdôvodnil štátny tajomník MPRV SR návrh legislatívnej normy.



"Náš návrh je, že z 500.000 hektárov pôdy, ktorú má SPF v správe, uprednostniť malých farmárov s podmienkou, že budú vykonávať nielen klasickú poľnohospodársku výrobu, ale predložia podnikateľský plán, v ktorom zadefinujú aj živočíšnu alebo špeciálnu poľnohospodársku výrobu, ako aj spracovanie (agroproduktov) a ich predaj. Skrátka, musia obrat (tržby, pozn. TASR) z jedného hektára zvýšiť," priblížil.



Záujem o pôdu by podľa jeho slov mohlo mať za navrhovaných podmienok "niekoľko tisíc" farmárov. "Rôzne záujmové združenia mladých a malých farmárov za najväčšiu prekážku označujú to, že nemajú pôdu, čo im znemožňuje rozšíriť svoje poľnohospodárske podnikanie," upozornil.



Pripomenul, že v súčasnosti legislatíva umožňuje uprednostniť drobných farmárov pri prenájme pôdy od štátu. "Predpisy umožňujú uprednostniť takýchto malých farmárov, ale je to na rozhodnutí úradníkov a je to veľmi ťažko realizovateľné. Preto to chceme (farmárom) uľahčiť. Pred 4 rokmi za ministra Ľubomíra Jahnátka rok a pol fungoval podobný zákon, len potom sa to z neznámych príčin zrušilo. Viem, že dodnes je na SPF 150 žiadostí farmárov na pridelenie pôdy z toho titulu, ktorí neboli zatiaľ vyrozumení, čo je s ich žiadosťou," dodal Csicsai.



V súvislosti s nákazou afrického moru ošípaných (AMO) Csicsai uviedol, v súčasnosti nie je čas na vojnu s gazdami, mal by byť odškodnený každý domáci chovateľ ošípaných, nielen registrovaný. "V tejto chvíli sa musíme sústrediť na opatrenia na zabránenie jej ďalšieho šírenia a likvidáciu ohnísk nákazy," podčiarkol Csicsai.



Obviňovať chovateľov z ilegálnej činnosti, lebo si nesplnili svoju oznamovaciu povinnosť a svoje farmy nezaregistrovali, v tejto chvíli nepovažuje Csicsai za správne.



"Myslím si, že efektívne opatrenia na zastavenie a likvidáciu AMO musia byť prioritou pre celý rezort. Ak do niečoho máme investovať, tak to je práve zastavenie nákazy a odškodnenie všetkých. Teraz naozaj nie je čas na vojnu s drobnochovateľmi. Sankcie za nedodržanie zákonných povinností riešme, veď zákon musí platiť pre všetkých, ale až po zastavení šírenia nákazy a zabezpečení disciplíny a účinnej spolupráce chovateľov s úradmi," doplnil štátny tajomník.