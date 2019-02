Pozemkový fond vybavil najviac žiadostí miest a obcí za posledné roky

Väčšina projektov so samosprávou ako investorom je spojená s verejným záujmom a spolufinancovaná z finančných prostriedkov Európskej únie.

Bratislava, 4. februára (TASR) - Bezodplatný prevod štátnych pozemkov pod už existujúcimi stavbami alebo pripravovanými verejnoprospešnými stavbami či žiadosť o odkúpenie alebo prenájom štátnych pozemkov pre rôzne investičné aktivity. To sú najčastejšie požiadavky, ktoré mestá a obce adresujú na Slovenský pozemkový fond (SPF). Len v minulom roku ich - aj s ďalším typom žiadostí - vybavil najviac za posledné tri roky - spolu až 277. Informoval o tom hovorca SPF Martin Kormoš.



"Slovenský pozemkový fond si uvedomuje potrebu riešenia investičných zámerov obcí a miest. Aj preto sa do týchto projektov aktívne zapájame a vždy sa snažíme vyhovieť samospráve v maximálnej možnej miere," vyhlásila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.



Obce a mestá sa podľa Kormoša domáhajú čo najrýchlejšieho vybavenia žiadostí v rámci možností. Kým v minulosti to bol problém, situácia sa mení.



"Od vlaňajška začal SPF naše žiadosti vybavovať podstatne rýchlejšie. Vyhovel tak našim dlhodobým potrebám, keďže proces týkajúci sa prevodu alebo prenájmu pozemkov v správe SPF trval veľmi dlho," objasnil Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí SR (ZMOS). Ako ďalej doplnil, pod zlepšenie stavu sa podpísalo aj vedenie SPF. "Veľmi rýchlo pochopili, v čom je problém a rovnako rýchlo našli so svojimi ľuďmi účinné riešenie - určili jasné pravidlá pre postup ako úradníkov SPF, ako aj pre obce a mestá ako žiadateľov," poznamenal.



Väčšina projektov so samosprávou ako investorom je spojená s verejným záujmom a spolufinancovaná z finančných prostriedkov Európskej únie. Významným plusom v posudzovaní a schvaľovaní takýchto žiadostí bolo pripravenie, presadenie a zavedenie do praxe zmeny zákona o pozemkovom fonde, ktorý umožňuje aj obciam bez územných plánov bezodplatne vysporiadať pozemky pod plánovanými verejnoprospešnými stavbami, čo predtým nebolo vôbec možné. O zmenu legislatívy sa spoločne zasadili ZMOS, SPF a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



SPF môže podľa Kormoša obciam a mestám pomôcť vo viacerých oblastiach. Ide o uzatváranie protokolov o odovzdaní pozemkov vo vlastníctve štátu pod stavbami, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa zákona o obciach, protokolov k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok (tzv. neknihované pozemky), zmlúv o bezodplatnom prevode vlastníctva štátnych pozemkov vo verejnom záujme.



Hovorca SPF dodal, že fond môže pomôcť aj pri kúpnych zmluvách na štátne pozemky, ktoré sa uzatvárajú v prípadoch, keď nie sú splnené podmienky pre bezodplatný prevod. V zákonom stanovených prípadoch je možný aj prevod vlastníctva pozemkov tzv. neznámych vlastníkov. Fond sa ďalej môže s obcami a mestami dohodnúť na zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva k pozemkom, pozemky im prenajímať a zriaďovať v ich prospech vecné bremená. Konkrétne projekty obcí a miest fond podporuje aj svojím kladným stanoviskom k územnému a stavebnému konaniu.