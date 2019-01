Pozemky na Donovaloch a pod Habakukmi preverí generálna prokuratúra

K vydržaniu pozemkov došlo v roku 2016, a to aj napriek tomu, že pred vydaním notárskej zápisnice dotyčný notár nepožiadal SPF, ktorý pozemky dovtedy spravoval, o vyjadrenie, že nemá výhrady.

Banská Bystrica 25. januára (TASR) – Generálnej prokuratúre SR adresoval Slovenský pozemkový fond (SPF) trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a zneužívania právomoci verejného činiteľa pri neoprávnenom vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Donovaly. Ide o pozemky v celkovej výmere takmer 8000 štvorcových metrov a jeden z nich sa nachádza v areáli Habakuky – Dobšinského rozprávkový svet. TASR o tom v piatok informoval Martin Kormoš, hovorca SPF.



Ako pre TASR Kormoš zdôraznil, k vydržaniu pozemkov došlo v roku 2016, a to aj napriek skutočnosti, že pred vydaním notárskej zápisnice dotyčný notár nepožiadal SPF, ktorý pozemky dovtedy spravoval, o vyjadrenie, že nemá k vzniku vlastníckeho práva výhrady. Pri pozemkoch v extraviláne je totiž podľa Kormoša toto vyjadrenie v zmysle platného Notárskeho poriadku povinnou súčasťou osvedčenia.



Vydržiteľom pozemkov v lukratívnej lokalite Donovaly, vrátane pozemku s výmerou takmer 2600 štvorcových metrov nachádzajúcom sa v areáli Habakuky, ktorý od roku 2008 prenajíma SPF prevádzkovateľovi, má byť 78-ročný muž. Aktuálne údaje o pozemku sú verejne dostupné na katastrálnom portáli.



"SPF vlani v septembri vyzval vydržiteľa na zdokladovanie splnenia podmienok nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním v zmysle notárskej zápisnice, predovšetkým na zdokladovanie titulu nadobudnutia pozemkov, preukázanie právneho nástupníctva po pôvodnom nezistenom vlastníkovi a zdokladovanie nakladania s nehnuteľnosťami ako s vlastnými. Vydržiteľ na žiadosť fondu nereagoval, preto sme v predmetnej veci podali trestné oznámenie," vysvetlila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.



So zneužívaním inštitútu vydržania pozemkov v zmysle príslušného paragrafu Notárskeho poriadku sa podľa Kormoša SPF opakovane stretáva, a to už dlhodobo. Preveruje preto každé osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníctva pozemkov v jeho správe alebo nakladaní, o ktorom sa dozvie. Ak osvedčeniu nepredchádzalo kladné vyjadrenie SPF a nadobúdateľ hodnoverne a dostatočne nepreukáže splnenie všetkých podmienok vydržania podľa zákona, automaticky nasleduje posúdenie možnosti uplatnenia právnych prostriedkov.