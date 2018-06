Požiar vo výrobnej hale Minit Slovakia pracovné miesta neohrozí

Požiar vo výrobnom závode Minit Slovakia vypukol v piatok 1. júna. Čo bolo príčinou rozsiahleho požiaru haly, zatiaľ nie je zrejmé a bude predmetom ďalšieho zisťovania.

Dunajská Streda 11. júna (TASR) – Veľká časť výrobnej haly v závode Minit Slovakia v Dunajskej Strede zostala po nedávnom požiari poškodená. Na mieste momentálne likvidujú odpad a čistia výrobné linky, spoločnosť naštartovala aj projekt obnovy výrobného závodu, informoval TASR jej spolumajiteľ Ladislav Ambrovics.



"Minulý týždeň začali sanačné práce. Majitelia spoločnosti považujú za najdôležitejšiu hodnotu ľudský kapitál spoločnosti. Všetky pracovné miesta zostanú zachované. Vo výrobe to predstavuje viac ako 200 pracovných miest. V pondelok po požiari nastúpili zamestnanci spoločnosti do práce a boli presne informovaní o pridelení na konkrétne pracovisko a úlohu," povedal Ambrovics.



Po požiari sa podarilo zachrániť časť výrobných liniek. Čo sa týka budovy poškodenej výrobnej haly, približne tretina zostala zachovaná a vyžaduje rekonštrukciu, ostatné časti vybudujú nanovo. Výroba sa preto dočasne presunula do ostatných, nepoškodených častí výrobného závodu.



Požiar vo výrobnom závode Minit Slovakia vypukol v piatok 1. júna. Čo bolo príčinou rozsiahleho požiaru haly, zatiaľ nie je zrejmé a bude predmetom ďalšieho zisťovania. Predbežná škoda bola stanovená na desať miliónov eur.



Minit Slovakia je výrobcom hlbokozmrazených pekárenských výrobkov. Vďaka skladovým zásobám a nepoškodeným častiam výrobného závodu, ktoré spustili trojzmennú prevádzku, budú odberatelia spoločnosti naďalej zásobovaní tovarom bez výpadkov.