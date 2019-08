Požičovňa áut Nextmove zrušila väčšinu z objednávky na 100 áut Tesla

Firma Nextmove spresnila, že si objednala vozidlá v roku 2018. Ale po prevzatí prvých 15 áut na jar tohto roka vzniesla námietky na ich kvalitu a dokončenie.

Berlín 16. augusta (TASR) - Nemecká požičovňa áut Nextmove zrušila väčšinu z objednávky na 100 vozidiel od americkej spoločnosti Tesla v hodnote 5 miliónov eur. Dôvodom sú problémy s kvalitou Modelu 3, uviedla v piatok.



Firma Nextmove spresnila, že si objednala vozidlá v roku 2018. Ale po prevzatí prvých 15 áut na jar tohto roka vzniesla námietky na ich kvalitu a dokončenie. A keďže nedosiahla dohodu s Teslou o tom, ako vyriešiť problémy s kvalitou, od farby po chybné rozvody, škrabance na prístrojovej doske a skondenzovanú vodu v svetlách, zrušila objednávku na zvyšných 85 vozidiel.



Tesla v reakcii uviedla, že aktuálne pracuje na odstraňovaní problémov a zákazníkovi požičala náhradné vozidlá práve v čase, keď sa rozhodol zrušiť objednávku.



"Sme presvedčení, že rozhodnutie zákazníka neprijať zostávajúce vozidlá Modelu 3 nebolo výlučne kvôli problémom s kvalitou, ale bolo do veľkej miery ovplyvnené jeho frustráciou zo sporu zo začiatku roka, ktorý s tým nesúvisel," uviedla Tesla vo vyhlásení bez ďalších detailov.



Tesla dodala, že každý zákazník, ktorý nie je spokojný so svojím autom, ho môže vrátiť do siedmich dní od zakúpenia a dostane späť plnú cenu. A tvrdí, že podľa jej údajov boli nemeckí zákazníci s vozidlami do značnej miery spokojní, vrátane kvality a stavu automobilov pri dodaní.