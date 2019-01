Pozor na hranice rovnováhy medzi pracovným a osobným životom

Bratislava 22. januára (OTS) - Niektoré môžu ponúkať neobmedzenú dovolenku, alternatívne spôsoby komunikácie, flexibilné plány a schopnosť pracovať na diaľku.Nakoľko nám technológia umožňuje pracovať tam, kde chceme, má zmysel pre progresívne organizácie využiť aj tento potenciál. Zatiaľ čo výhody sú nepopierateľné aj v mnohých ďalších iných smeroch, naša rovnováha medzi prácou a osobným životom sa však ľahko týmto spôsobom prekračuje.Tá je ale pre vzťahy, celkové šťastie a vašu produktivitu dôležitá. Trik spočíva v tom využiť túto novú vlnu osvietených zamestnávateľov a zároveň uprednostniť rovnosť medzi prácou a súkromím. Vieme, čo vám v tom pomôže!S modernou technikou, schopnosťou pracovať na diaľku alebo v menej tradičných časoch, sa veľmi rýchlo vaša domáca a pohodlná pracovňa plná motivácie a kreativity, premení na klasickú kanceláriu, voči ktorej ste donedávna bojovali.Vyhľadajte si na svoju prácu špecializovaný priestor a používajte ho ako taký. To vám umožní pracovný čas využiť len na prácu a zabráni jej zásahu do súkromia. Investujte do členstva v coworkingových priestoroch s prostredím, ktoré je postavené na podporu flexibilných, vzdialených pracovníkov. Vyskúšajte coworking Bratislava a budete obklopení príjemnými ľuďmi a priestorom.Technológia vám dáva možnosť pracovať na diaľku, vďaka čomu nepremeškáte ani tú najdôležitejšiu úlohu alebo správu. Na druhej strane sa ale týmto spôsobom obmedzujete v osobnej slobode, pretože. Ak si chcete stanoviť hranice a nájsť v osobnom živote a práci rovnováhu, musíte to zmeniť!Zistite, kedy je čas na prácu a kedy na kvalitný rodinný odpočinok! Po ukončení pracovného času vypnite e-mailové upozornenia a nastavte ich na ranné aktualizácie. Vytvorenie tejto línie vám umožňuje zachovať si zdravú produktivitu v správnom čase. V kombinácii s coworkingom to bude to najlepšie riešenie pre správne využitie vášho času v práci aj doma. Overte si to :-)