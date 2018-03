V kauze agrodotácii padlo trestné oznámenie pre možný podvod

Šéfka rezortu hospodárstva upozornila, že rezort pôdohospodárstva má od roku 2016 zriadenú protikorupčnú e-mailovú schránku, ale zatiaľ neprišli žiadne podnety na nezákonné čerpanie podpôr.

Bratislava 27. marca (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) majú vážne podozrenie z cieleného subvenčného podvodu na poľnohospodárskych plochách na východnom Slovensku. V tejto súvislosti podali v utorok trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP), spustili kontrolu a avizujú ďalšie vážne opatrenia. Informovali o tom šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS) a generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch v reakcii na článok novinára Andreja Bána z Denníka N.



Denník upozornil na podvody s agrodotáciami, do ktorých by mala byť zapojená aj bývalá okresná šéfka Smeru-SD Ľubica Rošková. Roškovej firma Agro Porúbka podľa denníka poberala agrodotácie aj na pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje. Za rok 2017 mohla z európskych peňazí dostať asi 40.000 eur.







Na základe medializovaných indícií skontrolovala PPA v informačnom systéme všetky priame platby spoločnosti Agro Porúbka a identifikovala konkrétne plochy. Pri analýze zistila, že Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) zlyhal pri aktualizácií plôch nad ortofotomapami a verifikoval v systéme aj plochy, ktoré tam nemali byť. Išlo napríklad o chybnú deklaráciu, že parkovisko je orná pôda.



Pri hĺbkovej kontrole sa ukázalo, že spomínaná spoločnosť žiadala podpory na plochu v súčte 470 hektárov v 170 rôznych pôdnych blokoch na území východného Slovenska. "Predpokladáme, že žiadateľ musel mať špecifické informácie a veľmi presne poznal systém poľnohospodárskych podpôr. Dnes som preto podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru vo veci možného subvenčného podvodu. Zároveň sme spustili kontroly priamo na mieste. Ak sa zistia počas kontroly na mieste nezrovnalosti, budeme žiadať o vrátenie financií," avizoval Kožuch.



Napriek tomu, že Slovensko má podľa Matečnej jeden z najpresnejších systémov a robí najviac kontrol na mieste v rámci EÚ, našli sa ľudia, ktorí dokázali zneužiť systém podpôr v agrosektore.



"Okamžite po preverení podozrení som dala príkaz na odvolanie zodpovedných riadiacich zamestnancov VÚPOP zodpovedných za správu digitálneho systému LPIS, ktorý je mapovým podkladom pre priame podpory. Zároveň som dala príkaz na presun celého odboru diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky pod PPA," priblížila ministerka.



Podľa vlastných slov tiež informovala premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), že bude konať veľmi rázne a bez výnimiek. "Máme veľmi vážne podozrenie na subvenčný podvod. Takéto praktiky nebudeme tolerovať a rázne proti nim zakročíme," vyhlásila Matečná.



Ministerka zdôraznila, že Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najnižšou mierou vylúčenia refundácie pri vyplácaní priamych podpôr pre poľnohospodárov. Miera pochybení sa pohybuje niečo nad 1 %. Lepšie je už len Estónsko.



"Ak chceme zabezpečiť ešte nižšiu mieru pochybení a eliminovať podvody, potrebujeme čo najviac posilniť informatizáciu a digitalizáciu. Pán premiér prisľúbil, že vláda schváli financie na kompletnú digitalizáciu PPA, o ktorú sa snažím už od svojho nástupu, vrátane dronov a prenájmu sentinelov Európskej vesmírnej agentúry na kontroly plôch. Už tento rok bude možné grafické prílohy k žiadostiam o priame platby podávať len elektronicky, vďaka čomu prípady ako spomínané machinácie na východe dokážeme odhaliť," vysvetlila Matečná.



Šéfka MPRV upozornila, že rezort pôdohospodárstva má od roku 2016 zriadenú protikorupčnú e-mailovú schránku, ale zatiaľ neprišli žiadne podnety na nezákonné čerpanie podpôr. "Vyzývam preto všetkých, ktorí majú podozrenia, aby to adresovali na protikorupčný e-mail ministerstva korupcia@land.gov.sk, na e-mail Pôdohospodárskej platobnej agentúry korupcia@apa.sk, alebo priamo kontaktovali orgány činné v trestnom konaní," dodala Matečná.