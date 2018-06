Pellegrini: Zavedenie amerického cla neovplyvní výrobu v Slovalcu

Naopak, závodu sa podľa jeho slov skôr dotkli sankcie, ktoré USA zaviedli voči niektorým predstaviteľom Ruskej federácie, oligarchom a podnikom.

Žiar nad Hronom 7. júna (TASR) - Zavedenie amerického cla na oceľ a hliník nebude mať na výrobu hliníka v žiarskom závode Slovalco žiadny vplyv. "Naopak, spoločnosť stále pracuje na tom, aby zvyšovala svoju kapacitu, udržala náskok, ktorý má oproti svojim konkurentom, a preto sa o pracovné miesta tu v Žiari nad Hronom nebojím," uviedol vo štvrtok po návšteve závodu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Takmer 28 % výroby žiarskeho Slovalca ostáva na Slovensku, zvyšok ide do európskych krajín, ako Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Česká republika a Rakúsko. "Európska únia ako celok je dovozcom hliníka, to znamená, Európska únia spotrebováva viacej hliníka, ako sa ho na európskej pôde vyrobí, a to je dobrým predpokladom na to, že nemáme problém umiestňovať výrobu a už vôbec nie výrobu zo žiarskeho závodu," podotkol v tejto súvislosti premiér.







Naopak, závodu sa podľa jeho slov skôr dotkli sankcie, ktoré USA zaviedli voči niektorým predstaviteľom Ruskej federácie, oligarchom a podnikom. "Z toho titulu napríklad Slovalco nesmie nakupovať svoju základnú surovinu od ruských spoločností alebo od najväčšieho výrobcu hliníka na svete, pretože by tým porušili tieto sankcie," dodal Pellegrini.



Žiarske Slovalco patrí vďaka svojej technológii a riadiacim procesom medzi najmodernejšie hlinikárne v Európe s ročným obratom 400 miliónov eur, v závislosti od LME (ceny, ktorú stanovuje londýnska burza kovov). Ročne vyrobí približne 170.000 ton primárneho hliníka a takmer 200.000 ton hliníkových produktov určených pre ďalšie spracovanie. V spoločnosti je v súčasnosti zamestnaných 500 ľudí. Majoritným vlastníkom spoločnosti Slovalco je nórsky koncern Hydro, jeho divízia Hydro Aluminium AS vlastní 55,3 % akcií, zvyšok akcií vlastní spoločnosť ZSNP.