Práce na D1 pri Triblavine sa pre nepriaznivé počasie presunú

Práce pozostávajúce zo znefunkčnenia existujúceho a realizácie nového vodorovného a zvislého dopravného značenia v úseku budúcej križovatky Triblavina je možné realizovať len, ak je vozovka suchá.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Práce na úseku D1 pri Triblavine naplánované na tento víkend sa z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok presunú na nasledujúci víkend, t. j. na 3. - 4. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



Práce pozostávajúce zo znefunkčnenia existujúceho a realizácie nového vodorovného a zvislého dopravného značenia v úseku budúcej križovatky Triblavina je možné realizovať len, ak je vozovka suchá.



"Počas tohto víkendu (27. - 28. novembra) tak bude doprava na D1 v úseku križovatky Triblavina vedená v troch pruhoch v oboch smeroch," uviedla Michalová.



Počas víkendu 3. - 4. novembra v prípade priaznivého počasia treba s obmedzením počítať od soboty približne od 10.00 h do nedele približne do 15.00 h. "Prejazdné budú vždy minimálne dva jazdné pruhy v každom smere, okrem noci zo soboty na nedeľu, keď bude v smere do Bratislavy prejazdný jeden jazdný pruh," uzavrela hovorkyňa NDS.