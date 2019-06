Práce na severnom obchvate Prešova by sa mali začať v júli

NDS plánuje podpis Zmluvy o dielo v druhom júlovom týždni a začiatok prác na konci júla.

Prešov 13. júna (TASR) – S výstavbou severného obchvatu mesta Prešov by sa malo začať v júli. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v uplynulých dňoch ukončila súťaž na výstavbu prvej etapy spomínanej stavby. Víťazným uchádzačom sa stalo združenie Váhostav – SK, a. s., a TuCon, a. s., s navrhovanou zmluvnou cenou 142.876.816 eur bez DPH. Toto rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, nakoľko ostatní uchádzači môžu podať odvolanie do 10 dní od doručenia rozhodnutia NDS.



"Prebiehajú odvolacie termíny a čakáme, kedy tieto termíny uplynú. Pokiaľ nebudú nejaké komplikácie z hľadiska nejakých obštrukcií a odvolávaní, je predpoklad podpisu zmluvy v najbližších týždňoch, niekedy v mesiaci júl," uviedol generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.



NDS plánuje podpis Zmluvy o dielo v druhom júlovom týždni a začiatok prác na konci júla. Tieto termíny platia podľa nej iba za predpokladu, že nedôjde k odvolaniu voči rozhodnutiu NDS o vyhodnotení ponúk. Ak odvolanie podané bude, potom tieto termíny budú posunuté približne o tri mesiace, pokiaľ o odvolaní rozhodne ÚVO. Lehota výstavby je 1340 dní, čo predstavuje približne 44 mesiacov.



V prípade druhej etapy severného obchvatu uskutočňuje sa podľa NDS na základe požiadavky Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) dopracovanie niekoľkých variant ekonomických analýz (CBA).



"Na základe výsledkov CBA vydá ÚHP stanovisko, či ďalšie pokračovanie prípravy bude v plnom alebo polovičnom profile. V prípade, že padne rozhodnutie o pokračovaní v plnom profile, tak sme pripravení vyhlásiť súťaž začiatkom roku 2020. V prípade, že budeme musieť ísť do polovičného profilu, je potreba túto dokumentáciu prepracovať, a tým pádom predpokladáme zhruba 12-mesačné oneskorenie," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.