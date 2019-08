Práce na výstavbe D4 a R7 napredujú, deklarujú koncesionár a stavebník

V rámci výstavby dunajského súmostia bolo na západnom predmostí dokončených všetkých 13 základov, vrátane opôr budúceho mosta.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Okrem odovzdaných vetiev v Prievoze v Bratislave napredujú práce aj na ostatných úsekoch výstavby bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Tvrdí to koncesionár projektu, spoločnosť Zero Bypass Limited, a hlavný dodávateľ stavebných prác, firma D4R7 Construction. Výstavba obchvatu je však spojená aj s nálezmi nepovoleného materiálu približne na 500 metrov dlhom úseku rozostavanej diaľnice D4.



Koncesionár a hlavný dodávateľ stavebných prác priblížili, že na začiatku úseku stavby diaľnice D4 sa práce v uplynulom mesiaci sústredili na stabilizáciu zemín, násypy zemného telesa, mosty na križovatkových vetvách križovatiek Jarovce aj Rusovce. "Popri prácach na hlavnej trase sa taktiež realizuje prekládka cesty I/2 neďaleko budúcej rusovskej križovatky," spresnili.



V rámci výstavby dunajského súmostia bolo na západnom predmostí dokončených všetkých 13 základov, vrátane opôr budúceho mosta. "Z tejto strany sa počas júla zrealizoval tretí výsuv nosnej konštrukcie pomocou výsuvnej skruže. Most ponad kajakársku dráhu a hlavný most cez Dunaj majú zrealizovaných všetkých šesť základov pod piliermi," uviedli koncesionár i stavebník. Na východnom predmostí Dunaja je ukončených všetkých 18 základov pilierov a takmer všetkých 16 z 18 podpier mosta.



V rámci celého úseku stavby diaľnice D4 boli počas júla práce na násypoch zemného telesa, stabilizáciách zemín, osádzala sa kanalizácia a práce majú napredovať aj na ostatných objektoch a križovatkách. "Práce pozdĺž celého úseku R7 napredujú vysokým tempom. Činnosti, ako sú stabilizácie zemín, násypy zemného telesa, odvodňovacie práce či prekládky obslužných komunikácií, postupujú na celej stavbe," deklarujú Zero Bypass Limited a D4R7 Construction. Počas uplynulého víkendu sa pre vodičov sprejazdnili dve križovatkové vetvy križovatky Prievoz v Bratislave. "Na ostatných úsekoch v smere na Holice, a to konkrétne od Ketelca po Dunajskú Lužnú a od Dunajskej Lužnej po Holice, sú práce na násypoch zemného telesa, odvodnení a CBGM vrstvách definitívne ukončené," podotkli firmy. Väčšina úseku je pokrytá prvou základnou asfaltovou vrstvou a momentálne sa realizuje kladenie spojovacej asfaltovej vrstvy. "Mosty ponad R7, ktoré spájajú jednotlivé obce, napredujú taktiež podľa harmonogramu. Zvyšok prác sa sústredí na kladenie aktívnej zóny, CBGM vrstiev tak, aby mohla byť rýchlostná cesta odovzdaná do užívania v čo najkratšom termíne," uviedli spoločnosti.



Ministerstvo dopravy pre TASR začiatkom augusta uviedlo, že postup výstavby je plne v rukách koncesionára. "Koncesionár hlásil, že na dvoch úsekoch, ktoré majú byť odovzdané v apríli, je v miernom predstihu. Naopak, na úsekoch D4 hlási koncesionár zdržanie, ktoré sa snaží minimalizovať. Presnú dĺžku výstavby preto nie je možné aktuálne stanoviť," skonštatoval rezort.



Výstavbu spája aj problém s nálezmi nepovoleného materiálu. Ministerstvo dopravy v polovici júla informovalo, že v troch vzorkách pôdy z násypov sa vyskytoval azbest. Rezort teraz čaká na riešenia od koncesionára. Spoločnosť D4R7 Construction začiatkom augusta vyhlásila, že nálezy približne na 500 metrov dlhom úseku rozostavanej diaľnice D4 nepoškodzujú životné prostredie ani zdravie. Odvolala sa pritom na svoje nové testy realizované akreditovanými nezávislými odborníkmi. Zároveň uviedla, že intenzívne pracuje na riešení tejto záležitosti.