P. Praet: ECB čoskoro prediskutuje nové kolo lacných TLTRO úverov

Frankfurt nad Mohanom 20. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) už čoskoro prediskutuje nové, viacročné lacné úvery komerčným bankám. Povedal to v stredu hlavný ekonóm ECB Peter Praet. Naznačil však, že nové kolo úverov nemusí byť také veľkorysé ako predchádzajúce.



Bankám v eurozóne, najmä v Taliansku a Španielsku, hrozia problémy. Blíži sa totiž termín splatnosti úverov, ktoré im ECB poskytla v rámci svojho programu cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO). Ich termín vyprší v rokoch 2020-21.



Vyhlásenie Praeta naznačuje, že o novom kole TLTRO bude banka rokovať po najbližšom stretnutí Rady guvernérov 7. marca. Ale na rozhodnutie, najmä o podmienkach úverov, si možno bude potrebné počkať.



"Diskusia v Rade guvernérov príde už čoskoro," povedal Praet na konferencii vo Frankfurte nad Mohanom. Dodal ale, že to ešte neznamená, že bude hneď prijaté aj rozhodnutie.



Pri minulom kole boli TLTRO ponúknuté s nulovou úrokovou sadzbou. Banky môžu dokonca zarobiť až 0,4 % z peňazí, ktoré si požičali od ECB, ak ich preniesli na firmy a domácnosti.



Praet povedal, že diskusia o parametroch akýchkoľvek nových pôžičiek je "komplikovaná vec, pretože závisí od množstva stimulov, ktoré buď chcete, alebo nie."



Kľúčovým argumentom pre nové kolo pôžičiek podľa neho je, že banky, ktoré už trpia slabou ziskovosťou, môžu znížiť objem úverov reálnej ekonomike, ktorá už spomalila.



To sa ešte nestalo, ale nové dlhodobé financovanie by bolo akousi "poistkou", zvlášť v čase, keď sa už neistota začína premietať do výkonu podnikov.



Podľa nemenovaných zdrojov ECB minulý rok zvažovala, že ponúkne TLTRO skôr pri variabilnej, ako pri fixnej sadzbe a uvažovala aj o kratších termínoch splatnosti.



Aj analytici špekulujú o skrátení doby TLTRO zo súčasných štyroch rokov a redukcii ponúkanej sumy.