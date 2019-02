Praet: ECB vyhodnotí stav a vyhliadky na poskytnutie úverov v eurozóne

Hlavný ekonóm ECB skonštatoval, že centrálna banka musí pozorne sledovať, ako sa jej menová politika prenáša do bankového systému.

Frankfurt nad Mohanom 18. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) na svojom ďalšom stretnutí v marci vyhodnotí stav a vyhliadky na poskytnutie úverov v komerčných bankách v eurozóne. Uviedol to Peter Praet, hlavný ekonóm ECB pre nemecký denník Börsen-Zeitung.



Zlyhanie úverov by totiž mohlo ešte zhoršiť súčasné spomalenie hospodárskeho rastu regiónu, ktorý zaviedol euro.



Praet v rozhovore pre pondelkové vydanie novín skonštatoval, že centrálna banka musí pozorne sledovať, ako sa jej menová politika prenáša do bankového systému. A v marci na svojom zasadnutí vyhodnotí súčasný a očakávaný stav týchto prenosov.