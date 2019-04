Praha otestuje nové formy bývania, chce podporiť koncepciu baugruppe

Okrem toho mesto uvažuje o podpore družstevnej výstavby a vyskúšať chce aj koncepciu tzv. baugruppe. Pri nej sa vytvorí skupina ľudí, ktorá sa delí o zdroje a činnosti na výstavbu bývania.

Praha 21. apríla (TASR) - Do českého hlavného mesta prichádzajú za prácou a bývaním ročne tisícky ľudí. Novým aj súčasným obyvateľom ale Praha nedokáže ponúknuť dostatok bytov, ktoré by boli zároveň cenovo dostupné. Vedenie pražského magistrátu chce preto do konca roka spustiť niekoľko projektov, ktoré by mali zvýšiť dostupnosť bývania. Okrem družstevnej výstavby je to napríklad aj podpora takzvanej baugruppe.



Podľa predsedu výboru pre bývanie Pavla Zelenku, na ktorého sa odvolal server e15.cz, až tretina obyvateľov má problém na voľnom trhu s bývaním uspieť. "V Prahe je rozdiel medzi nákladmi na bývanie a mzdami pre niektorých obyvateľov neúnosný," dodal Zelenka s tým, že ide najmä o tabuľkovo platené profesie, ako sú učitelia alebo zdravotníci.



To potvrdila aj členka mestskej rady pre bývanie a legislatívu Hana Marvanová. Ako uviedla, bývanie je nedostupné nielen pre nízkopríjmové skupiny, ale už aj pre strednú triedu.



Podľa Zelenku sa Praha v minulosti až príliš rýchlo zbavila svojich mestských bytov. Teraz chce pražské vedenie bytový fond posilniť. Jednou z ciest je vlastná bytová výstavba, pre ktorú chce vytvoriť oddelenie mestského developera. Ako povedal Petr Hlaváček, ktorý je na pražskom magistráte zodpovedný za územný rozvoj, mestský developer by mal definovať verejný záujem, vyberať pozemky, komunikovať s investormi a podobne. Samotnú výstavbu by mali realizovať súkromní developeri.



Okrem toho mesto uvažuje o podpore družstevnej výstavby a vyskúšať chce aj koncepciu tzv. baugruppe. Pri nej sa vytvorí skupina ľudí, ktorá sa delí o zdroje a činnosti na výstavbu bývania. Ľudia sa delia nielen o peniaze, ale aj o know-how. Mesto potom získa v týchto projektoch časť bytov do svojho majetku výmenou napríklad za poskytnutie pozemku na výstavbu.



"Praha tak môže využiť malé pozemky, kam sa vojdú len malé bytové domy. Mestu sa tam neoplatí realizovať nejaký development, ale môže sa hodiť ľuďom, ktorí sú schopní svojpomocne si niečo postaviť, ale nemajú dosť peňazí na nákup pozemkov," povedal Zelenka.



Do leta chce Praha vytypovať 20 pozemkov, kde by sa projekt baugruppe dal realizovať. "Podmienkou bude, že mesto získa časť bytov do mestského bytového fondu, aj keby to boli iba jednotky bytov," dodal Zelenka.