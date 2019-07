Právne dokumenty od realitného makléra môže skontrolovať právnik

Kúpou predaj nekončí, realitný maklér asistuje pri odovzdaní nehnuteľnosti a prepise dodávateľov energií, nahlásení o prevode správcovi nehnuteľnosti pri bytoch a podobne.

Bratislava 18. júla (TASR) - Právne dokumenty, ktoré predloží realitný sprostredkovateľ, si kupujúci môže dať skontrolovať právnikovi. Pripomienky k zmluvám by mali byť vecné a praktické a nemali by podstatne meniť prvotnú dohodu. TASR o tom informovala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).



Mali by byť prijateľné pre obe strany, inak hrozí, že sa realitný obchod neuskutoční, upozorňuje asociácia. Súčinnosť po podpise dokumentov zabezpečí realitný sprostredkovateľ, respektíve ako sa sa zmluvné strany dohodli. "Je potrebné bezpodmienečne overiť pravosť podpisu predávajúceho," upozorňuje NARKS.



Pri úhrade kúpnej ceny je prvoradá ochrana. Ideálny prevod je cez notársku úschovu alebo vinkuláciu kúpnej ceny na bankovom účte, pri ktorých dochádza k uvoľneniu platby na účet predávajúceho po predložení zápisu o prevode vlastníctva v katastri. Pri výmaze predchádzajúcej hypotéky je vhodný prevod priamo z banky kupujúceho na účet banky predávajúceho, ktorý sama banka určila na vyplatenie predchádzajúceho úveru. Prvá banka s tým musí súhlasiť.



Podľa asociácie treba opatrnosť pri prenose záložného práva z jednej nehnuteľnosti na druhú. "Môže sa ojedinele stať, že banka nebude druhú nehnuteľnosť akceptovať pri tej istej hodnote úveru. Je potrebné si dať na to pozor a vopred si tieto fakty podľa možností preveriť," konštatuje NARKS.



Kúpou predaj nekončí, realitný maklér asistuje pri odovzdaní nehnuteľnosti a prepise dodávateľov energií, nahlásení o prevode správcovi nehnuteľnosti pri bytoch a podobne.



Asociácia realitných maklérov odporúča počas celého procesu komunikovať s realitným sprostredkovateľom a informovať ho o zmenách, podávať mu informácie napríklad od banky či finančného sprostredkovateľa.



Rady pre predávajúcich sa nachádzajú v Základnych štandardách práce realitných kancelárií tejto asociácie, kde sa uvádza, čo všetko by mala realitná kancelária pre predávajúceho zabezpečiť. Všetky služby sa dohadujú vopred prostredníctvom zmluvy a upravujú dodatkami. Niektoré dojednania môžu byť aj ústne, uzatvára NARKS.