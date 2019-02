Pre airbagy zvolávajú do servisov ďalšie firmy, celkovo 1,7 mil. áut

Problém sa dostal na svetlo sveta pred piatimi rokmi a odvtedy viedol k sérii zvolávaní, čo sa dotklo desiatok miliónov vozidiel.

New York 8. februára (TASR) - Firmy BMW, Volkswagen, Daimler, Tesla, Subaru a Ferrari zvolávajú do servisov spolu okolo 1,7 milióna áut. Dôvodom je problém s vybuchujúcimi airbagmi od japonskej spoločnosti Takata.



Krok spoločností, o ktorom v piatok informovala agentúra AP, je súčasťou najväčšieho zvolávania vozidiel do servisov v americkej histórii. Jeho cieľom je výmena problematických vyvíjačov tlaku, ktoré môžu nečakane vybuchnúť a do priestoru vozidla vymrštiť kovové úlomky. Airbagy od Takaty sú z tohto dôvodu spájané s minimálne 23 úmrtiami a stovkami zranených po celom svete.



Problém sa dostal na svetlo sveta pred piatimi rokmi a odvtedy viedol k sérii zvolávaní, čo sa dotklo desiatok miliónov vozidiel. Začiatkom tohto roka zvolávanie z rovnakých dôvodov oznámili Toyota, Honda, Ford a Fiat Chrysler, pričom celkový počet zvolaných áut zo strany týchto automobiliek dosiahol tento rok viac než 5 miliónov vozidiel.



Firma Takata, ktorú založili v roku 1933, problém s airbagmi nezvládla a v dôsledku obrovských nákladov požiadala v júni 2017 o ochranu pred veriteľmi. V apríli minulého roka potom väčšinu jej aktív za 1,6 miliardy USD (1,41 miliardy eur) kúpil americký výrobca autokomponentov Key Safety Systems.



