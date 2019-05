Pre brexit presúvajú finančné spoločnosti svoje pobočky do Dublinu

Írsko je pre zahraničné firmy zaujímavé z viacerých dôvodov, nielen pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie.

Bratislava/Dublin 20. mája (TASR) - Rokovania o brexite zatraktívnili Dublin pre finančné spoločnosti, akými sú napríklad banky či investičné spoločnosti. Tie už začali presúvať svoje kancelárie, zamestnancov, ale aj svoje európske sídla do írskej metropoly. Potvrdzuje to prieskum londýnskeho think tanku New Financial.



"Pre brexit je určite Írsko atraktívne z hľadiska pracovných miest a podnikania. V oblasti finančných služieb je Dublin zatiaľ víťazom, pokiaľ ide o premiestňovanie v dôsledku brexitu," skonštatoval pre TASR špecialista think tanku New Financial na kapitálové trhy a brexit Panagiotis Asimakopoulos.



Prieskum think tanku ukázal, že približne už 100 finančných spoločností presunulo svoju časť biznisu z Británie do Dublinu pre brexit, pričom celkovo 30 % zo všetkých firiem presunulo časť podnikania z Británie do ostatných krajín Európskej únie. "Zo 100 firiem až 86 presunulo svoj európsky hub do Dublinu. Ten doteraz prilákal mnoho správcovských spoločností, investičných a hedžových fondov, kapitálových spoločností a v menšej miere aj poisťovne," priblížil Asimakopoulos. V závislosti od budúceho nastavenia regulačných požiadaviek v oblasti finančných služieb sa podľa jeho slov môže postupne zvyšovať majetok, prevádzky a počet zamestnancov, ako sa budú firmy presúvať a budú mať záujem pokračovať v poskytovaní služieb svojim klientom.



Írsko je pritom pre zahraničné firmy zaujímavé z viacerých dôvodov, nielen pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie. "Írsko je atraktívne pre daňový režim, blízkosť Veľkej Británie, používanie angličtiny, rastúcu ekonomiku a tiež preto, že tam už pôsobia viaceré veľké spoločnosti," vysvetlil Asimakopoulos. Najmä v oblasti finančných služieb má podľa jeho slov Dublin vybudovaný systém pre investičné fondy a služby v oblasti správy aktív. "Okrem toho má silný a skúsený dohľad nad finančným trhom a regulátora, ktorý je všeobecne považovaný za protrhovo orientovaného a má silný hlas na pôde EÚ," doplnil Asimakopoulos.



Konzultantka írskej personálnej agentúry Recruitisland Lauren McLoughlinová vysvetľuje, že Írsko ponúka veľmi atraktívnu sadzbu korporátnej dane vo výške 12,5 % v porovnaní s priemernou sadzbou dane v EÚ, ktorá je 19,71 %. "Ďalšou výhodou je, že Írsko sa nachádza v medzi USA a Kanadou a Európou. Tiež je známe vysokokvalifikovanou pracovnou silou. Najväčšou výhodou v súčasnosti je však to, že Írsko bude jedinou primárne anglicky hovoriacou krajinou v EÚ," skonštatovala McLoughlinová.