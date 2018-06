Pre jadrovú elektráreň v maďarskom Paksi vyvíjajú nový druh paliva

Cieľom projektu je získať rovnaké množstvo energie z menšieho objemu uránu.

Budapešť 5. júna (TASR) - Maďarskí a ruskí vedci vyvíjajú úspornejší druh paliva pre jadrovú elektráreň v juhomaďarskom Paksi. Podľa agentúry MTI to v utorok v Paksi oznámil generálny riaditeľ elektrárne István Hamvas.



Vývoj podľa jeho slov prebieha v spolupráci s ruskou spoločnosťou na výrobu paliva TVEL, ktorá je partnerskou spoločnosťou Rosatomu, pričom do projektu sú zapojené aj ruské výskumné ústavy. Cieľom projektu je získať rovnaké množstvo energie z menšieho objemu uránu. Nové palivo, ktorým by dosiahli 3,8-% úspory, by mohlo byť používané od roku 2020.



Hamvas dodal, že v uplynulých rokoch to už je druhý maďarsko-ruský projekt. V rámci prvého vyvinuli palivové kazety, ktorých cyklus predĺžili z 12-mesačného na 15-mesačný.



Maďarsko sa s Ruskom dohodlo na rozšírení jadrovej elektrárne v Paksi. Ruský prezident Vladimir Putin na pracovnej návšteve v Budapešti 2. februára 2017 povedal, že s premiérom Viktorom Orbánom venovali mimoriadnu pozornosť projektu výstavby dvoch nových blokov elektrárne. "Tento projekt v hodnote 12 miliárd eur vytvorí 10.000 nových pracovných miest," podčiarkol vtedy Putin.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach