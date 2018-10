Pre PSA sú bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia vážnou témou

Vlani zaznamenali jeden pracovný úraz zamestnanca závodu s následnou práceneschopnosťou, rok predtým to boli tri.

Trnava 24. októbra (TASR) – Všetky výrobné centrá Groupe PSA, vrátane trnavskej automobilky, sa zapojili do Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). V Trnave v týždni od 22. októbra pripravili viaceré akcie so zámerom zvýrazniť kľúčovú úlohu ochrany zdravia a bezpečnosti práci. Každý deň tohto týždňa je venovaný inej oblasti BOZP.



"Náš závod Groupe PSA Slovakia patrí v ukazovateľoch bezpečnosti, indexu úrazovosti do prvej štvrtiny najlepších výrobných centier skupiny," konštatoval hovorca Peter Švec. Vlani zaznamenali jeden pracovný úraz zamestnanca závodu s následnou práceneschopnosťou, rok predtým to boli tri.



Manažér BOZP Vladimír Beno informoval, že podujatia pripravili tak, aby zamestnancom pripomenuli potrebu ochrany zdravia a bezpečnosti a zvýšili ich citlivosť na túto tému.



Aktuálne vytvára Groupe PSA Slovakia okolo 4500 pracovných postov. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov.