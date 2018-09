Pre septembrové daňové povinnosti je call centrum dostupné cez víkend

V sobotu a v nedeľu, teda počas víkendu, bude call centrum odpovedať v čase od 10.00 do 19.00 na mailové dopyty týkajúce sa technickej podpory, ktoré budú zaslané cez mailový formulár.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Koniec septembra nie je len termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, ale rovnako aj posledným termínom na vyžiadanie si vrátenia dane zo zahraničia. Call centrum finančnej správy bude preto daňovníkom k dispozícii aj počas víkendu (29. - 30.9.), počas piatku (28.9.) a pondelka (1.10.) navyše počas predĺžených úradných hodín.



Finančná správa, ako informovala TASR jej hovorkyňa Ivana Skokanová, predlžuje úradné hodiny a na call centrum sa budú môcť klienti dovolať v piatok do 19.00 h., pričom voľba č. 1 (technická podpora k elektronickej komunikácii) bude funkčná až do 22.00 h. V sobotu a v nedeľu, teda počas víkendu, bude call centrum odpovedať v čase od 10.00 do 19.00 na mailové dopyty týkajúce sa technickej podpory, ktoré budú zaslané cez mailový formulár. V pondelok bude call centrum dostupné do 19.00 h.



Posledným dňom, keď treba požiadať o vratku dane zo zahraničia – iných členských štátov EÚ, je totiž 30. september. Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.



Prvý október je zase hraničným termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov. Možnosť odložiť si podanie daňového priznania až o šesť mesiacov využilo 20.178 daňovníkov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia.