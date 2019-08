Pre Slovákov je stále atraktívne bývanie na východe Rakúska

Nehnuteľnosti pár kilometrov od slovenských hraníc vyhľadávajú väčšinou Bratislavčania.

Bratislava 3. augusta (TASR) - Pre Slovákov sú stále atraktívne pozemky a byty na východe Rakúska. Veľký boom, ktorý bol pred niekoľkými rokmi, už ustal a dopyt sa stabilizoval. Pre TASR to uviedlo obchodné oddelenie rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku.



"Napríklad v Hainburgu stúpol počet obyvateľov, ktorí nie sú rakúskymi občanmi za posledných 10 rokov o tretinu a z toho väčšinu tvoria slovenskí občania," priblížilo situáciu s tým, že ak sú v ponuke nové pozemky ako stavebné, stáva sa, že až polovicu odkúpia Slováci. Dopyt slovenských zákazníkov očakávajú aj rezidenční developeri.



Nehnuteľnosti pár kilometrov od slovenských hraníc vyhľadávajú väčšinou Bratislavčania. Kupujú ich aj záujemcovia z iných regiónov Slovenska, ktorí do Rakúska prichádzajú za prácou, pričom ich bonita je väčšinou nižšia, uviedol pre TASR analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický. "Hľadajú lokalitu, vďaka ktorej by lepšie prekonali jazykovú bariéru a celkovú neistotu spojenú so životom v zahraničí. Blízkosť slovenských hraníc a silná komunita Slovákov v danej oblasti im v tom pomôžu," dodal.



Spolupráca s renomovaným developerom je podľa predsedu RÚ SR Attilu Mészárosa pre realitné kancelárie prestížna záležitosť a získanie kvalitnej zákazky od developera je na Slovensku aj v Rakúsku náročný proces. "Prihraničný región je skôr doménou menších developerov, prípadne iných subjektov ponúkajúcich svoje nehnuteľnosti," konštatoval. Keďže záujem je najsilnejší zo Slovenska, je obvyklé, že takéto projekty efektívne propagujú najmä realitné kancelárie aktívne v slovenskom inzertnom priestore.



Informovanosť slovenských záujemcov o kúpe nehnuteľností v tomto regióne je v porovnaní s minulosťou na vyššej úrovni. Realitné kancelárie špecializované na tento trh dokážu kvalifikovane previesť kupujúceho celým nákupným procesom. "Dnes už pomerne veľká komunita Slovákov žijúcich v prihraničných regiónoch si často vymieňa svoje skúsenosti. Kupujúci tak má možnosť vytvoriť si vlastný obraz nielen o procese nákupu nehnuteľnosti, ale aj o samotnom živote za hranicami SR," doplnil Mészáros. Zo skúseností realitných kancelárií možno povedať, že záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v zahraničí sa o proces získania nehnuteľnosti, jej financovania a bežného fungovania v cudzine zaujímajú s veľkou pozornosťou, uzavrel.