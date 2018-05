Prebytok českého štátneho rozpočtu klesol pod 1 mld. Kč

Za horším výsledkom sú najmä vyššie výdavky na financovanie spoločných programov ČR a Európskej únie.

Praha 2. mája (TASR) - Prebytok českého štátneho rozpočtu klesol v závere apríla pod miliardu korún. Na porovnanie, pred rokom dosahoval prebytok vyše 6 miliárd Kč. Za horším výsledkom sú najmä vyššie výdavky na financovanie spoločných programov ČR a Európskej únie. Informovalo o tom v stredu české ministerstvo financií.



Podľa ministerstva dosiahol prebytok štátneho rozpočtu na konci minulého mesiaca 0,8 miliardy Kč (31,25 milióna eur), zatiaľ čo koncom apríla 2017 to bolo 6,3 miliardy Kč.



Ako uviedol server novinky.cz, celkové príjmy štátneho rozpočtu dosiahli ku koncu apríla 442,24 miliardy Kč, celkové výdavky 441,46 miliardy Kč. Prebytok hospodárenia tak predstavoval 0,78 miliardy Kč.



Medziročne nižší prebytok výrazne ovplyvnili vyššie výdavky na financovanie spoločných programov Česka a EÚ, ktoré sú za január až apríl 2018 vyššie o 0,2 miliardy Kč. Saldo významne ovplyvnili aj výdavky vo výške 4,3 miliardy Kč na doplnenie fondov exportnej poisťovne EGAP, uviedlo ministerstvo.



Celkové výdavky rozpočtu vzrástli o 10 %, pričom okrem už spomínaných dôvodov ich ovplyvnili najmä výdavky na dôchodky. Podľa ekonóma Komerčnej banky Mareka Dřímala stojí za rastom aj zvýšenie platov v štátnej sfére, ako aj rast investícií, aj keď tie sú stále pomerne nízke, v prvých štyroch mesiacoch predstavovali len 17,8 miliardy Kč.



"Domnievame sa, že výrazný rast výdavkov spôsobí na konci roka pád rozpočtu do deficitu okolo 40 miliárd Kč. Je to síce o 10 miliárd Kč menej, než predpokladá oficiálny plán, ale v období pokračujúceho ekonomického rastu je to zarážajúce," dodal Dřímal.



(1 EUR = 25,601 CZK)