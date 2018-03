Prechodné obdobie pred brexitom sa skončí koncom roka 2020

Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 29. marca 2019.

Brusel 19. marca (TASR) - Prechodné obdobie po odchode Británie z Európskej únie sa skončí 31. decembra 2020. Potvrdil to v pondelok hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 29. marca 2019.



Máme dohodu, týmito slovami označil Barnier bruselské rokovania zamerané na pobrexitové prechodné obdobie. Britský minister pre brexit David Davis ukončené rokovania s Barnierom označil za "významný krok" pre uzavretie konečnej dohody.



Barnier pred novinármi ocenil, že v súvislosti s pripravovanou dohodou o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa podarilo dohodnúť sa s britskou stranou na podmienkach takmer dvojročného prechodného obdobia (apríl 2019 - december 2020). Prechodné obdobie, o ktoré požiadala britská strana, má za cieľ poskytnúť spoločnostiam a občanom zo Spojeného kráľovstva a krajín EÚ právnu istotu a dostatok času na zavedenie opatrení, ktoré sa prispôsobia nastávajúcej situácii a zmiernia "šok" z brexitu.



Dohoda medzi Londýnom a Bruselom predpokladá zachovanie v platnosti všetkých pravidiel EÚ v Británii až do konca roka 2020.



"Prechodné obdobie požadované Spojeným kráľovstvom bude veľmi užitočným obdobím pre administratívu a podniky Spojeného kráľovstva, aby sa pripravili na budúcnosť," opísal situáciu Barnier.



Davis dodal, že obe strany súhlasili s vytvorením tzv. "spoločného výboru" na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú počas prechodného obdobia.



Pondelňajšiu dohodu o prechodnom období by mali koncom tohto týždňa schváliť hlavy vlád a štátov na summite EÚ v Bruseli (22.-23.3).



Spravodajca TASR Jaromír Novak