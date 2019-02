ANALYTICI: Pred možnou krízou môžu ľudí ochrániť úspory

Odložiť viac bokom podľa analytikov ľuďom umožňujú aj rastúce príjmy.

Bratislava 3. februára (TASR) – Pred budúcou možnou krízou môžu ľuďom do budúcnosti pomôcť úspory. Môžu si tak vytvoriť rezervu pre prípadnú stratu zamestnania či ochorenie. Odložiť viac bokom podľa analytikov ľuďom umožňujú aj rastúce príjmy. Pri investovaní svojich voľných zdrojov by sa však mali riadiť niekoľkými pravidlami, aby sa im to oplatilo.



"Aktuálne dianie na finančných trhoch u bežných ľudí vyvoláva rozpaky. Vyhliadky svetovej ekonomiky sú pochmúrne, výnosy finančných aktív slabnú a obavy z novej recesie neustále silnejú. V ťažkých ekonomických časoch je mimoriadne dôležité zabezpečiť ochranu kapitálu a uplatňovať selektívny prístup," radí makrostratég Saxo Bank Christopher Dembik.



Podľa OVB Allfinanz Slovensko sa Slováci vracajú k sporeniu. Kým pred piatimi rokmi si podľa údajov národnej banky domácnosti odložili len šesť percent príjmu, v súčasnosti je to už 9 %. Väčšina voľných zdrojov ľudí však podľa spoločnosti leží na bankových účtoch, možnosťou je však aj investovanie do podielových fondov. Počas minulého roka indexy najprv narástli na historické maximá, potom sa v decembri trhy prepadli najvýraznejšie od veľkej krízy v roku 1931. Klesla hodnota nielen amerických, ale aj európskych a ázijských akcií. "Akciové indexy nakoniec skončili s výsledkom len okolo mínus päť percent. Minulý rok však v mínuse ukončili aj dlhopisy, a to nielen štátne, ale aj korporátne. Manažéri fondov tak nemali kam umiestniť investície, aby ich uchránili pred poklesom. Aj to je dôvod, prečo väčšina podielových fondov ukončila rok s poklesom hodnoty," tvrdí analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Podľa neho sú však rasty a poklesy na finančných trhoch bežné. Ak sa človek rozhodne investovať, Búlik radí vytvoriť si rezervu vo výške svojich šesťmesačných výdavkov, ktorú bude mať vždy poruke. "Je to krátkodobý 'vankúš', ktorý slúži pre prípad núdze, napríklad v prípade straty práce. Pokryje účty a umožní pohľadať si vhodné nové zamestnanie bez zbytočného stresu. Platí zlaté pravidlo, že po odpočítaní bežných výdavkov by mala ostať aspoň tretina platu. A časť z nej sa môže pravidelne investovať," hovorí Búlik.



Saxo Bank na základe historických záznamov tvrdí, že v ťažkých časoch si vedú dobre akcie firiem dodávajúcich tovary denného spotrebiteľského dopytu. "Dobrou pomôckou v čase ekonomického spomalenia môže byť sledovanie amerického dolára. Zhoršenie svetového obchodu, napríklad nárast protekcionizmu, často vedie k rastu kurzu dolára. Dolár je často považovaný za ochranu pred recesiou. Keď sa totiž banky a firmy oddlžujú, dopyt po dolári rastie," hovorí o ďalších možnostiach investovania Dembik. Investori by podľa neho mali dbať najmä na vyvážené portfólio. "Aktívom, ktoré nestráca svoj lesk ani počas kríz, je zlato. História ukazuje, že zlato poráža index S&P 500 v ťažkých časoch najmä preto, že sa vyvíja opačne ako ceny akcií," vysvetľuje Dembik. December 2018 bol pre zlato dokonca najlepším mesiacom za posledné dva roky.



Za chybu, ktorú niektorí ľudia robia na začiatku investovania, považuje Búlik niekedy zbytočne opatrný prístup. "Poznám mnoho mladých ľudí, ktorí si v snahe ochrániť svoje investície vybrali konzervatívne fondy. Osobne si myslím, že mladý človek nemá v prípade cieľa vzdialeného 15 či viac rokov v konzervatívnom fonde čo robiť. Hovorím ale aj napríklad o 40-ročných ľuďoch, ktorí si chcú sporiť na dôchodok. Títo všetci môžu byť bez problémov v akciových fondoch," tvrdí Búlik.



Kolísanie trhov nie je pri pravidelnom investovaní problém. "Najsilnejšou zbraňou bežného človeka pri investovaní je dlhodobé a pravidelné investovanie. Pri jednorazovom nákupe je možné nastúpiť na trh práve v okamihu vysokých cien podielov alebo akcií, ktoré následne môžu klesnúť. Ak sa to stane, tak na vykrytie poklesu je potrebné dlhé obdobie rastu. Pravidelná investícia však umožňuje spriemerovanie ceny," dodal Búlik.