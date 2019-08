Predtým ako si vezmete úver, mali by ste zvážiť možnosti splácania

Ombudsman klientov Home Credit Miroslav Zborovský radí ľuďom, aby sa nenechali zlákať na nižšie mesačné platby za podmienok, že budú platiť dvakrát dlhšie, pretože s úrokmi vo finále zaplatia viac.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Takmer každý Slovák si počas života požičal peniaze alebo kúpil niečo na splátky. Ľudia si berú úver najčastejšie na bývanie, auto, elektroniku a športové vybavenie, ale stále častejšie aj na dovolenku či darčeky pre svojich blízkych. So splácaním dlhu by v zásade nemal byť problém, ak sa všetko dobre naplánuje a prepočíta.



"Detailne si premyslite možné rezervy, kde by ste mohli vo vašej domácnosti ušetriť. Ak zistíte, že miniete mesačnú výplatu do posledného eura, nemáte priestor splácať úver a radšej si nepožičiavajte. Spočítajte si všetky náklady, pričom výška možnej mesačnej splátky je rozdielom príjmov a výdavkov. Buďte na seba prísni, zvoľte radšej vyššiu splátku s kratšou dobou splácania. Nenechajte sa zlákať na nižšie mesačné platby za podmienok, že budete platiť dvakrát dlhšie, pretože s úrokmi vo finále zaplatíte oveľa viac," radí ombudsman klientov Home Credit Miroslav Zborovský.



Podľa neho by sa mal každý riadiť zásadou, že doba užívania predmetu, na ktorý sa berie úver, by mala byť dlhšia ako splatnosť požičaných peňazí. "Nikdy si nepožičiavajte na splátky iných pôžičiek, v tomto prípade sa radšej obráťte na odborníkov. Môžu vám pomôcť s konsolidáciou pôžičiek alebo poradiť s konkrétnym riešením vašej situácie," hovorí ombudsman.



Ako zdôrazňuje, úrok by nemal byť jediným kritériom, ale veľmi dôležité je sledovať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady spojené s pôžičkou. Pri výbere pôžičky a poskytovateľa je vhodné ako prvý krok vyplniť úverovú kalkulačku, ktorú ponúkajú banky a úverové spoločnosti.



"Po uzavretí zmluvy si postrážte, či vám prišla celá suma uvedená v zmluve, aký je dátum prvej splátky a nastavte si trvalý príkaz v banke. Po ukončení zmluvy poskytovateľ zvyčajne posiela list, že pôžička bola splatená. Ak vám nepríde, vyžiadajte si ho. Zrušte si trvalý príkaz. Informácie o vašom bezproblémovom splácaní zostávajú v úverovom registri a poslúžia pri žiadosti o ďalšiu pôžičku," uzatvára Zborovský.