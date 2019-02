Predaj áut v Británii klesol aj v januári, piaty mesiac po sebe

V prvom mesiaci tohto roka sa v Británii predalo 161.013 vozidiel. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 1,6 %.

Londýn 5. februára (TASR) - Predaj áut v Británii zaznamenal v januári ďalší pokles, už piaty mesiac po sebe. Uviedlo to v utorok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



V prvom mesiaci tohto roka sa v Británii predalo 161.013 vozidiel. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 1,6 %. Najviac sa pod to podpísal prudký pokles záujmu zo strany firiem. V tejto kategórii klesol predaj až o 33,5 %.



Naďalej pokračuje pokles dopytu po autách s naftovým motorom. Dopyt po nich klesol v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 20,3 %.



Naopak, zvýšil sa dopyt po ekologickejších vozidlách, ako sú elektrické autá či plug-in hybridy. V tejto kategórii sa predaj v januári zvýšil medziročne o 26,3 %.



Vzrástol aj záujem o autá na benzínový pohon, a to o 7,3 %. Tento rast ale nestačil na to, aby vykompenzoval prepad dopytu po naftových autách.