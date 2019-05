Predaj áut v Číne pokračuje v poklese, v apríli dosiahol takmer 15 %

V apríli sa v Číne predalo 1,98 milióna áut, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka znamená pokles o 14,6 %.

Peking 13. mája (TASR) - Predaj áut v Číne klesol v apríli medziročne takmer o 15 %. To znamená pokles predaja vozidiel už 10. mesiac po sebe a výrazne väčší než v predchádzajúcom mesiaci. Uviedla to v pondelok Čínska asociácia výrobcov áut (CAAM).



V apríli sa v Číne predalo 1,98 milióna áut, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka znamená pokles o 14,6 %. Na porovnanie, v marci pokles predaja dosiahol 5,2 % a vo februári 14 %.



Predaj áut klesá v Číne od júla minulého roka a práve vývoj na čínskom automobilovom trhu v 2. polroku spôsobil, že predaj klesol aj za celý rok 2018. Bol to prvý celoročný pokles predaja áut v Číne od 90. rokov minulého storočia, čo je výsledok najmä obchodných konfliktov medzi Čínou a USA.



Svetlým bodom na čínskom automobilovom trhu zostáva predaj elektrických áut, hybridov a ďalších ekologických vozidiel. V apríli sa týchto vozidiel označovaných ako NEV (new energy vehicles) predalo v Číne 97.000, čo predstavuje rast o 18,1 %. Za celý minulý rok ich predaj vzrástol takmer o 62 %.