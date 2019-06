Predaj áut v Číne sa aj v máji znížil, 11. mesiac po sebe

Podľa CAAM sa odbyt nových áut na najväčšom automobilovom trhu na svete v máji znížil medziročne o 16,4 % na 1,91 milióna vozidiel.

Peking 12. júna (TASR) - Predaj áut v Číne sa aj v máji znížil, už jedenásty mesiac po sebe. Dlhodobý pokles automobilového priemyslu v krajine tak nevykazuje žiadne známky ústupu. Vyplýva to z údajov čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM).



Podľa CAAM sa odbyt nových áut na najväčšom automobilovom trhu na svete v máji znížil medziročne o 16,4 % na 1,91 milióna vozidiel. Celkový predaj áut za prvých päť mesiacov roka 2019 klesol o 13 %, z toho dopyt po osobných automobiloch sa znížil o 15,2 % a predaj úžitkových vozidiel klesol o 1,3 %.



Len predaj elektrických vozidiel (EV) ďalej výrazne rástol. Za päť mesiacov do konca mája stúpol o 41,5 % na 464.000, ale v samotnom máji sa zvýšil o 5,4 % na 104.000 vozidiel.



Nasýtenie trhu v najbohatších mestách Číny a úverová kríza v menších mestách spolu so slabou dôverou v čínsku ekonomiku viedli k zníženiu predaja áut od polovice roku 2018. A hoci niektorí analytici očakávajú oživenie neskôr v tomto roku, nové a prísne emisné normy, ktoré vstúpia do platnosti 1. júla vo veľkej časti Číny, môžu narušiť snahy priemyslu o zotavenie, domnievajú sa predstavitelia združenia CAAM.



Predajcovia áut sa pred zmenou predpisov snažia zbaviť starších modelov a ponúkajú veľké zľavy. No aj keď by to mohlo priniesť dočasný nárast predaja, takéto zľavy pravdepodobne zhoršia hospodárske výsledky automobiliek, ktoré už v Číne zápasia s problémami, uviedli analytici.