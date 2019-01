Predaj áut v EÚ za celý rok 2018 mierne vzrástol

Za celý minulý rok 2018 sa v EÚ predalo 15,2 miliónov osobných automobilov, o 0,1 % viac ako rok predtým, oznámilo ACEA.

Brusel 16. januára (TASR) - Predaj áut v Európskej únii (EÚ) za celý minulý rok vzrástol, už piaty rok po sebe, aj keď len veľmi mierne, keďže v posledných štyroch mesiacoch 2018 klesol. Oznámilo to v stredu Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). Dôvodom poklesu predaja bol podľa združenia vplyv nových prísnejších emisných štandardov WLTP.



Za celý minulý rok 2018 sa v EÚ predalo 15,2 miliónov osobných automobilov, o 0,1 % viac ako rok predtým, oznámilo ACEA.



V decembri sa počet novo zaregistrovaných osobných vozidiel v Únii znížil, už štvrtý mesiac v rade, a to o 8,4 %. Pokračoval tak trend poklesu predaja, ktorý sa začal zavedením WLTP štandardov vlani v septembri. Iba Taliansko zaznamenalo v decembri nárast registrácií, o 2 %. Na všetkých ostatných veľkých trhoch EÚ sa v poslednom mesiaci 2018 dopyt po automobiloch znížil.



Motorom vlaňajšieho rastu predaja áut v EÚ boli najmä trhy v strednej Európe, kde počet novo zaregistrovaných vozidiel stúpol o 8 %.



Celoročné výsledky z piatich hlavných trhoch EÚ však boli rozdielne. Nárast predaja zaregistrovali len Španielsko (o 7 %) a Francúzsko (o 3%), zatiaľ čo v Nemecku vlaňajší odbyt vozidiel mierne klesol. No v Taliansku sa už znížil oveľa citeľnejšie, o 3,1 % a vo Veľkej Británii sa prepadol o 6,8 %.