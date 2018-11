Predaj áut v Rusku vzrástol v októbri takmer o desatinu

Podľa AEB sa v Rusku predalo v októbri 160.425 osobných a ľahkých úžitkových áut. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to predstavuje rast o 8,2 %.

Moskva 7. novembra (TASR) - Predaj áut v Rusku sa v októbri zvýšil takmer o desatinu a prispel k dobrým výsledkom aj za celé obdobie od začiatku roka. Uviedlo to v stredu Združenie európskych podnikov (AEB).



Podľa AEB sa v Rusku predalo v októbri 160.425 osobných a ľahkých úžitkových áut. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to predstavuje rast o 8,2 %. Za desať mesiacov tohto roka bolo predaných okolo 1,46 milióna vozidiel, čo znamená rast o vyše 14 %.



Najpredávanejším autom na ruskom trhu zostáva Lada. V októbri predaj týchto vozidiel vzrástol o 11,8 % na približne 32.000 áut.



Na druhom mieste sa drží juhokórejská Kia. Minulý mesiac sa v Rusku predalo okolo 21.000 áut tejto značky, čo medziročne predstavuje rast o 20,7 %.



Tretiu pozíciu opäť obsadil Hyundai, sesterská spoločnosť automobilky Kia. Firma predala v októbri približne 15.800 vozidiel. V medziročnom porovnaní to však predstavuje len mierny rast 0,7 %.



Na štvrtom a piatom mieste v počte predaných áut na ruskom trhu sa umiestnili francúzsky Renault a nemecký Volkswagen. Francúzska firma predala 12.200 vozidiel a nemecká okolo 9900 áut.