Predaj diaľničných známok má rastový trend

Bratislava 29. júla (TASR) – Predaj diaľničných známok vykazuje rastový trend. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) to potvrdzuje skutočnosť, že za prvý polrok 2019 sa predalo spolu viac ako 2,5 milióna kusov diaľničných známok. Znamená to nárast o 3,58 % oproti rovnakému sledovanému obdobiu minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške viac ako 59 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



V predaji vedú desaťdňové elektronické diaľničné známky (eDZ) s viac ako 1,185 milióna predanými kusmi. Nasledujú ročné známky s počtom viac ako 1,125 milióna kusov a 30-dňové známky s takmer 212.000 kusmi. Významnú časť z celkového balíka predaných eDZ si v prvom polroku zakúpili zahraniční vodiči. Z hľadiska príjmov to predstavuje 22,5 %.



Najviac známok sa podľa NDS už tradične predalo v januári. Ako priblížila hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová, tento vývoj sa pravidelne opakuje od začiatku predaja diaľničných známok vplyvom pravidelnej novej emisie ročných diaľničných známok, a rovnako aj vplyvom zimného dovolenkového obdobia. "Ďalší nárast sa očakáva v čase letných prázdnin, a to najmä pri predaji krátkodobých, najmä desaťdňových známok. Preto upozorňujeme motoristov, aby si na svojom vozidle skontrolovali platnosť elektronickej diaľničnej známky ešte pred cestou na letnú dovolenku," zdôraznila Michalová.



V prvom polroku dominuje predaju medzi motoristami stále nákup elektronickej diaľničnej známky na obchodných miestach (1,475 milióna kusov), nasleduje nákup cez web (spolu 947.936 kusov). Takýto spôsob predaja eDZ tvorí 96 %. Ostatný percentuálny podiel tvoria predaj cez mobilnú aplikáciu a mýtomaty.