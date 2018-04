Predaj juhokórejskej divízie GM na domácom trhu v marci prudko klesol

Koncern GM už vo februári oznámil, že zatvorí jednu továreň a rozhodne o osude svojich troch zostávajúcich závodov v Južnej Kórei, keďže ich straty sa neustále zvyšujú.

Soul 2. apríla (TASR) - Juhokórejská divízia americkej automobilky General Motors (GM) v pondelok oznámila, že jej odbyt na domácom trhu sa v marci znížil o viac ako polovicu oproti predchádzajúcemu roku. To ešte zhoršilo situáciu vo firme, ktorá balansuje na pokraji bankrotu.



Podiel automobilky na domácom juhokórejskom trhu je malý a väčšina jej produkcie smeruje na export. Napriek tomu pretrvávajúci pokles predaja poukazuje na neochotu kórejských spotrebiteľov kupovať si vozidlá GM, a to vyvoláva neistotu ohľadne budúcnosti firmy.



Vedenie GM minulý týždeň upozornilo, že juhokórejské závody podajú návrh na vyhlásenie konkurzu, ak odborové zväzy v krajine neakceptujú do 20. apríla návrh na zníženie nákladov na pracovnú silu. To zvyšuje tlak na zamestnancov a juhokórejskú vládu, aby sa rýchlo dohodli na záchrannom pláne.



Predaj automobilky GM Korea v marci klesol medziročne o 58 % na 6272 vozidiel, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Celkový odbyt juhokórejského výrobca automobilov, vrátane exportu, sa v marci znížil na 41.260 z 50.850 áut pred rokom.



Vývoz GM z Kórey negatívne ovplyvnilo rozhodnutie koncernu stiahnuť značku Chevy z Európy, čo bol hlavný trh pre jej kórejskú divíziu.