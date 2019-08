Dôvodom je politická a ekonomická neistota a nejasnosti ohľadom budúcej vládnej politiky reštrikcií v prípade dieselových motorov.

Londýn 5. augusta (TASR) - Predaj nových áut v Británii v júli opäť klesol, už piaty mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň od roku 2012. Uviedlo to v pondelok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Dôvodom je politická a ekonomická neistota a nejasnosti ohľadom budúcej vládnej politiky reštrikcií v prípade dieselových motorov. Tieto faktory ovplyvnili dopyt po autách zo strany spotrebiteľov aj firiem.



Podľa najnovších údajov SMMT úrady v Spojenom kráľovstve v júli 2019 zaregistrovali 157.198 nových automobilov, o 4,1 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka.



Pokles bol zaznamenaný vo všetkých kategóriách, pričom v prípade súkromných spotrebiteľov sa dopyt po nových autách znížil o 2 % a firmy kúpili o 22,5 % menej áut ako vlani.



Júlové údaje ďalej ukázali, že počet zaregistrovaných elektrických vozidiel sa takmer strojnásobil. SMMT predpovedá pokračujúce investície do novej, stále vyspelejšej technológie elektromobilov, čo povedie k zdvojnásobeniu ich podielu na britskom trhu na budúci rok.



Za sedem mesiacov od začiatku januára do konca júla klesol predaj nových automobilov v Británii o 3,5 %.