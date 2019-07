Predaj nových áut v Británii v júni klesol štvrtý mesiac po sebe

Podľa údajov SMMT predaj nových áut v Spojenom kráľovstve v júni medziročne klesol o 4,9 % na 233.421 kusov. Dôvodom bol najmä strmý pokles dopytu po hybridných a dieselových vozidlách.

Londýn 4. júla (TASR) - Predaj nových áut v Británii v júni klesol už štvrtý mesiac po sebe. Dôvodom sú zmätky v súvislosti s novými emisnými pravidlami a zónami a tiež odstránenie stimulov pre vozidlá s nízkymi emisiami. Informovalo o tom to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa údajov SMMT predaj nových áut v Spojenom kráľovstve v júni medziročne klesol o 4,9 % na 233.421 kusov. Dôvodom bol najmä strmý pokles dopytu po hybridných a dieselových vozidlách.



Počet registrácií benzínových áut pritom vzrástol o 3 % na 149.360 kusov a v prípade elektromobilov sa zvýšil až o 61,7 % na 2462. Ale to nestačilo na elimináciu poklesu predaja naftových vozidiel už 27. mesiac v rade, a to o 20,5 % na 58.982, a strmý pád dopytu po hybridných autách, až o 50,4 % na 2461 kusov.



Za celý 1. polrok sa predaj vozidiel znížil o 3,4 % na 1,26 milióna nových automobilov.



Podľa SMMT vývoj na trhu ovplyvní pretrvávajúci zmätok okolo zón s nízkymi emisiami a naftových vozidiel. A tiež odstránenie kľúčových stimulov na predaj áut s nízkymi emisiami, ako aj celkový pokles dôvery kupujúcich.



Výrobcovia pritom investovali miliardy do uvedenia áut s nízkymi emisiami na trh, ale ich úsilie teraz podkopala zmätočná politika a predčasné odstránenie stimulov, domnieva sa SMMT.