Predaj vozdiel BMW a Audi s dieselovým motorom podporujú veľké zľavy

Essen/Frankfurt nad Mohanom 9. júna (TASR) - Na nemeckom trhu sa domáce automobilky s výrobou luxusných vozidiel, konkrétne Audi a BMW, dostali do odbytových problémov. Situáciu sa pokúšajú riešiť vysokými zľavami. Tie sú najvyššie na ich autá s dieselovým motorom. Uvádza sa to v správe o situácii na nemeckom automobilovom trhu v máji, ktorú v sobotu publikovalo CAR-Centrum Univerzity Duisburg –Essen.



Výrobcovia alebo ich díleri registrujú zvýšený počet vozidiel na krátky čas na seba a potom ich predávajú s výrazne zníženou cenou súkromným klientom.



Všeobecne sa výška zliav v máji medzimesačne zmenila len málo. Zostáva však vyššia než s rovnakým mesiacom vlaňajška. O zvýšenie predaja svojej produkcie sa však zľavami teraz usilujú Ford a Fiat v prípade, ak zákazníci vymieňajú staršie dieselové autá za nové.



Opel, ktorý donedávna predával svoje autá s najväčšími zľavami, teraz ich obmedzil len na pár modelov. Opel, vlani začlenený do francúzskeho koncernu PSA, uviedol, že sa bude usilovať o vyššiu rentabilitu svojho predaja.