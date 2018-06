Predaj zlatých šperkov v Číne po rokoch poklesu ožíva

Predaj šperkov v Číne je kľúčovým komponentom globálneho dopytu po zlate a platine.

Londýn 5. júna (TASR) - Predaj zlatých šperkov na ich najväčšom trhu v Číne po rokoch poklesu konečne ožíva, ale tamojší spotrebitelia sa stále vyhýbajú platine.



Predaj šperkov v Číne je kľúčovým komponentom globálneho dopytu po zlate a platine. Podieľa sa 14 % na spotrebe zlata a 16 % na odbyte platiny. Od dosiahnutia vrcholu v roku 2013 dopyt po oboch kovoch klesol o približne tretinu.



Analytici a klenotníci upozorňujú, že nedostatok dôvery v platinu, ako aj vyššie náklady na výmenu platiny za hotovosť znižujú jej atraktivitu z pohľadu kupcov. A zároveň, mladí spotrebitelia, ktorí sledujú módne trendy, uprednostňujú menej čisté zlato na každodenné nosenie.



"Číňania tradične uprednostňujú zlato," uviedla pani Wangová zo spoločnosti Caibai, ktorá má obchody so šperkmi v severných regiónoch Číny. "Tržby z predaja zlata sú oveľa lepšie ako z platiny, pretože je to tzv. tvrdá mena, ktorá môže byť kedykoľvek zmenená za hotovosť, ak dôjde k núdzovej situácii," dodala.



Podľa údajov World Gold Council tržby z predaja zlatých šperkov v čínskych klenotníctvach vzrástli v 1. štvrťroku o 7 % po tom, ako sa vlani zvýšili prvýkrát po troch rokoch poklesu. Dôvodom predchádzajúceho slabšieho dopytu bolo presmerovanie spotrebiteľských výdavkov na iné oblasti, ako boli cesty do zahraničia. Okrem toho, na predaj luxusného tovaru v Číne má negatívny vplyv boj s korupciou v podobe drahých darčekov.



Predbežné údaje naznačujú, že predaj platinových šperkov v Číne aj v 1. štvrťroku klesol. Dopyt po týchto šperkoch sa vlani znížil už štvrtý rok po sebe. A obchodníci predpovedajú pokles predaja platinových šperkov aj v tomto roku.