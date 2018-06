Predseda EK J.C. Juncker chce s D. Trumpom hovoriť o clách

Obchodné otázky budú chúlostivou témou aj počas summitu lídrov EÚ, ktorý sa bude konať vo štvrtok a piatok (28. a 29. 6.).

Brusel 27. júna (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker sa chce stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Presný termín zatiaľ nie je stanovený, uviedol hovorca EK v stredu. Témou rozhovoru by mali byť sankčné clá USA na tovary z Európy. Hovorca dodal, že "ide o pracovný, nie vojnový plán" (workplan and no warplan).



Obchodné otázky budú chúlostivou témou aj počas summitu lídrov EÚ, ktorý sa bude konať vo štvrtok a piatok (28. a 29. 6.). Hovorca EK však nechcel špekulovať o konkrétnych plánoch. "Pracujeme na tom. Zareagujeme, pokiaľ sa niečo stane," odpovedal hovorca EK na otázku ohľadom potenciálnych odvetných opatrení EÚ v obchodnom spore s USA.