Smer-SD schválil nomináciu L. Kamenického na post ministra financií

Bratislava 30. apríla (TASR) – Predsedníctvo vládnej strany Smer-SD v utorok schválilo nomináciu Ladislava Kamenického na post ministra financií. Parlamentný poslanec a predseda finančného výboru by podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) mohol do funkcie nastúpiť po vymenovaní prezidentom Andrejom Kiskom už v priebehu budúceho týždňa.



"Za pána Kažimíra sa náhrada hľadá ťažko, ale ja som veľmi spokojný s nomináciou Laca Kamenického. On od začiatku patril k mojim favoritom a ja som bol ten, ktorý mal predstavu, že by to mal byť on, ktorý zasadne na stoličku ministra financií," povedal ešte pred rozhodnutím vedenia strany premiér Peter Pellegrini. Kamenický bol podľa Pellegriniho odsúhlasený všetkými zúčastnenými členmi predsedníctva. Poslanec poďakoval za dôveru, no ku svojim ďalším krokom v novom pôsobisku sa nevyjadril. Urobí tak až po vymenovaní do funkcie.



Post ministra financií sa uvoľnil po tom, čo prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu Petra Kažimíra. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini (obaja Smer-SD). Bývalý minister Peter Kažimír sa 1. júna ujme funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Na poste vystrieda Jozefa Makúcha, ktorý pozíciu opustil predčasne. Oficiálne sa mu malo skončiť funkčné obdobie v roku 2021.